Несмотря на отстранение Беларуси: на Кубке мира по биатлону возник исторический случай

Беларусская биатлонистка Дарья Долидович выступит на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, который стартует 8 января, несмотря на отстранение страны от соревнований. 20-летняя спортсменка, которая дебютирует на КМ, станет первой в истории турнира представительницей сборной беженцев.

Видео дня

Об этом информирует "Суспильне спорт". В начале февраля 2022 года Долидович вместе со своим отцом Сергеем, который семь раз выступал на Олимпийских играх в лыжных гонках, сбежала из Беларуси в Польшу из-за страха репрессий со стороны режима самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко.

Ранее Дарья занималась лыжами, однако позже решила попробовать себя в биатлоне. Из-за смены вида спорта спортсменке, которую Беларусь забанила в системе международных соревнований, не пришлось отбывать карантина.

"Пожалуй, мне еще не под силу составлять конкуренцию топовым биатлонистам, но буду бороться с другими. С лыжным ходом у меня все неплохо, но важна стабильность в стрельбе", – комментировала беларуска.

Долидович выйдет на трассу Кубка мира на этапе в Оберхофе в женском спринте. Ее соперницами будут в том числе биатлонистки сборной Украины, в состав которой вернулась Юлия Джима.

Напомним, что конце октября спортсменка получила травму на тренировке – она неудачно упала и сломала палец на руке. Надежды на быстрое восстановление не оправдались, и процесс реабилитации Юлии затянулся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!