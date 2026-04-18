Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом в первом же раунде. Видео

Знаменитый украинский бкосер Александр Грицив (12–0, 8 КО), владеющий титулом WBC Francophone в бриджервейте, досрочно победил 45-летнего нигерийца Оланреваджу Дуродолы (50–10, 44 КО). Поединок на вечере бокса во Львове организованный промоутерской компанией KO Promotions завершился техническим нокаутом в первом же раунде.

Старт боя прошел в осторожной разведке, при этому ощущалась разница в опыте и высокий уровень оппозиции для Грицива. Дуродола представлял опасность за счет мощного удара, особенно правой рукой, и внушительной статистики нокаутов.

Однако уже в первом раунде 27-летний львовянин перехватил инициативу и начал активно прессинговать соперника.

Он провел точную комбинацию, после которой Дуродола оказался у канатов, а затем побывал в нокдауне.

После возобновления боя Грицив продолжил давление, развивая затяжную атаку и нанося серию ударов по сопернику, который не успевал восстановиться.

В одном из эпизодов нигериец снова оказался на колене и не смог продолжить поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Грицив провёл зрелищный поединок на благотворительном вечере профессионального бокса в развлекательном комплексе "Акула-Мама" в Шептицком (Львовская область). Уже в первом раунде он отправил чеха Вацлава Пейшара (25-21, 20 КО) в нокаут, подтвердив статус одного из самых перспективных бойцов страны.

