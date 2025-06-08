Непобедимый супертяж выигрывал по очкам, но был сенсационно нокаутирован в чемпионском бою. Видео

Британец Фабио Уордли (20–0–1, 19 КО) завоевал временный титул чемпиона WBA в супертяжёлом весе, неожиданно нокаутировав Джастиса Хуни (12–1, 7 КО) из Австралии. Бой прошёл на стадионе Portman Road в Ипсвиче.

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С самого начала Хуни уверенно контролировал ринг: он чередовал стили, работал первым номером и на контратаках, переигрывал соперника по скорости и точности. Уордли выглядел скованным, много мазал и всё чаще уходил в клинч.

К шестому раунду британец начал заметно уставать, а Хуни наращивал преимущество, попадал и справа, и слева, демонстрируя зрелый и грамотный бокс.

Дело шло к уверенной победе австралийца по очкам – он практически не позволял Уордли навязать борьбу и продолжал набирать раунды один за другим.

Все судьи по итогу 9 раунда отдавали победу именно ему: 89-82 (дважды) и 88-83.

Однако в 10-м раунде случилось неожиданное: британец поймал Хуни мощным ударом и отправил в нокаут. Тот с трудом поднялся, но выглядел не в состоянии продолжать. Рефери остановил бой.

Фабио Уордли добыл самую драматичную победу в своей карьере, отобрав "ноль" в графе поражений у Джастиса Хуни и став временным чемпионом мира по версии WBA.

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