Непобедимый супертяж устроил в ринге забег за соперником, а затем нокаутировал его в чемпионском бою. Видео

Турецкий супертяжеловес Умут Джамкиран (23–0, 21 КО) уверенно победил азербайджанца Тарйела Джафарова (34–8) во втором раунде, завоевав титул чемпиона WBC Asia. Бой прошел в Стамбуле и завершился техническим нокаутом.

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С самого начала 36-летний турок полностью контролировал поединок. Он давил на соперника, пробивая жесткие удары, на которые Джафаров не находил ответа. Азербайджанец не выдерживал темпа и, осознав, что не способен конкурировать, в какой-то момент попытался спастись бегством. Джамкиран догнал его в ринге и нанес серию ударов, отправив оппонента в нокдаун.

Джафаров сумел подняться, но турок продолжил атаку. Вскоре азербайджанец вновь оказался на настиле и чуть не вылетел за канаты. После третьего падения он уже не захотел продолжать встречу. Судья остановил бой, присудив Джамкирану победу техническим нокаутом.

Для турецкого боксера эта победа стала 23-й в карьере и 21-й досрочной.

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