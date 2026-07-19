Непобедимый супертяж по прозвищу "Новый Джошуа" нокаутировал соперника-гиганта за 2 раунда. Видео

Известный британский супертяжеловес Лео Атанг (8-0, 7 КО) одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге и успешно дебютировал в США. 19-летний боксер остановил американца Глена Уильямса(2-2, 1 КО) во втором раунде, сохранив безупречный рекорд.

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Поединок состоялся в Карсоне в андеркарде вечера Matchroom Boxing, главным событием которого стал бой Диего Пачеко против Имманувеля Алима.

На официальном взвешивании Уильямс оказался значительно тяжелее соперника: американец показал 122,6 кг, тогда как Атанг весил 106,2 кг. Несмотря на внушительную разницу в габаритах, британец с первых секунд захватил инициативу, действуя быстрее и точнее.

Уже в стартовом раунде Атанг отправил соперника в тяжелый нокдаун. Во второй трехминутке британец продолжил давление, после серии точных атак рефери принял решение остановить встречу и зафиксировал победу техническим нокаутом.

Для Атанга этот успех стал восьмым в восьми профессиональных поединках. При этом семь своих побед британец добыл досрочно. После поражения рекорд Уильямса составляет 2 победы и 3 поражения.

В боксерской среде Атанга называют "Новым Джошуа". Такое прозвище связано с его ростом 198 см, серией ярких досрочных побед и сотрудничеством с промоутером Эдди Хирном, который также вел карьеру бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

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