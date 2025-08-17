Непобедимый супертяж, которого называют 'Новым Усиком', отказался вызвать на бой Александра Усика и объяснился

Знаменитый британский супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) после очередной яркой победы высказался о своих дальнейших планах. Боксер признался, что пока не готов бросать вызов чемпиону Александру Усику и объяснил, почему принял такое решение.

"Не хотел, чтобы бой заканчивался в стартовом раунде… Хотел просто потешить всех вас, чуваки, классным перформансом. Кто следующий? Не хочу бросать вызов Усику. Потому что не считаю, что заслужил это право. Но я бы хотел подраться с бойцами, которые заслужили право драться с Александром. Вот с ними вот реально хочу. Так что, вполне возможно, следующим будет Паркер или Кабайел. Возможно, кто-то из них…" – заявил 20-летний Итаума после победы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Итаума уничтожил опытного соотечественника Диллиана Уайта (31–4, 21 КО) и защитил титулы WBO Inter-Сontinental и WBA International, а также выиграл вакантный титул Британского Содружества в супертяжелом весе. Бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился спустя 2 минуты после начала.

После поединка Тайсон Фьюри у себя в Instagram откровенно высказался про соотечественника: "Вот он – будущее бокса. Говорю это уже годами", – написал Цыганский король. Фьюри и ранее называл Итауму боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

Свой предыдущий поединок Мозес проводил в мае этого года против американца Майка Балогана (21–2, 16 КО). Бой на арене SSE Hydro в Глазго завершился нокаутом во втором раунде.

Отметим, что британский экс-чемпион мира Тони Белью считает своего соотечественником Мозеса Итауму (12-0, 10 KO) наследником нашего непобедимого Александра Усика. По мнению эксперта, именно 20-летний Мозес займет нишу супертяжелого веса после ухода украинца на пенсию.

Восхищенно отзывался о Мозесе и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, окрестив его "супертяжем будущего".

