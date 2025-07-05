Непобедимый брат экс-чемпион мира сенсационно проиграл нокаутом. Видео

Младший брат бывшего чемпиона мира Энтони Кроллы 26-летний британец Уильям Кролла (8–1, 6 КО) потерпел первое поражение на профи-ринге, проиграв досрочно Фрейсеру Уилкинсону (12–2, 3 КО) в бою первого среднего веса. Событие на Manchester Arena в одноименном английском городе стало настоящей сенсацией.

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Перед поединком букмекеры почти не верили в шансы Уилкинсона – на его победу принимались ставки с коэффициентом 8.50, тогда как на Кроллу – лишь 1.05.

Однако уже в пятом раунде фаворит оказался на настиле после точного удара соперника.

А в шестой трёхминутке рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу андердога.

Таким образом, Уильям Кролла лишился статуса непобеждённого проспекта, а Уилкинсон добился самой громкой победы в своей карьере.

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