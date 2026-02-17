УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Немного облажались": украинский прыгун унизительно оценил результат на Олимпиаде-2026

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
705
'Немного облажались': украинский прыгун унизительно оценил результат на Олимпиаде-2026

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк осталась категорически не довольным выступлением в суперкоманде с Виталием Калиниченко на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Наши соотечественники не смогли пробиться во второй раунд, заняв 14-е место, что оставило их за бортом топ-12 и лишило шансов побороться за медали.

Видео дня

В комментарии "Суспильне Спорт" Марусяк честно признался, что он вместе с партнером рассчитывал на совершенно другой результат. По его словам, дуэт отправился на главный старт четырехлетия в отличной форме, однако в самой Италии все пошло совсем не по плану.

"Немного облажались": украинский прыгун унизительно оценил результат на Олимпиаде-2026
Олимпийские кольца.

"Мы немного облажались. Не знаю, что даже сказать. Наверное, если бы могли попрыгать на этих трамплинах, то может бы поняли этот трамплин лучше и нам было бы легче. На самом деле не знаю, как было бы, потому что летом прыгали – существенно другой он был, чем сейчас. Эмоции от Олимпиады? Очень подавленные какие-то. Уже даже как-то желания нет. Сначала мы ехали сюда с позитивом, потому что знали, что форма есть, все есть, прыгаем неплохо на соревнованиях, на тренировках. Приехали сюда, а здесь вообще по-другому", – сказал Марусяк.

Украинская биатлонистка Александра Меркушина невероятно эмоционально оценила свой провал в гонке преследования на Олимпиаде-2026 в Милане.

"Немного облажались": украинский прыгун унизительно оценил результат на Олимпиаде-2026
"Немного облажались": украинский прыгун унизительно оценил результат на Олимпиаде-2026

Как сообщал OBOZ.UA, украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк попал в число избранных во время гигантского слалома на Олимпийских играх 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!