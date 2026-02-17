'Немного облажались': украинский прыгун унизительно оценил результат на Олимпиаде-2026

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк осталась категорически не довольным выступлением в суперкоманде с Виталием Калиниченко на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Наши соотечественники не смогли пробиться во второй раунд, заняв 14-е место, что оставило их за бортом топ-12 и лишило шансов побороться за медали.

В комментарии "Суспильне Спорт" Марусяк честно признался, что он вместе с партнером рассчитывал на совершенно другой результат. По его словам, дуэт отправился на главный старт четырехлетия в отличной форме, однако в самой Италии все пошло совсем не по плану.

"Мы немного облажались. Не знаю, что даже сказать. Наверное, если бы могли попрыгать на этих трамплинах, то может бы поняли этот трамплин лучше и нам было бы легче. На самом деле не знаю, как было бы, потому что летом прыгали – существенно другой он был, чем сейчас. Эмоции от Олимпиады? Очень подавленные какие-то. Уже даже как-то желания нет. Сначала мы ехали сюда с позитивом, потому что знали, что форма есть, все есть, прыгаем неплохо на соревнованиях, на тренировках. Приехали сюда, а здесь вообще по-другому", – сказал Марусяк.

