Немецкий футболист забил 'гол столетия'. Видео

Немецкий нападающий "Кельна" Рагнар Ахе поразил ворота соперника эффектным ударом через себя в матче чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (2:2). Этот удар вывел его команду вперед, а в соцсетях момент окрестили "голом столетия".

Видео дня

Получив на 15-й минуте пас от Саида Эль-Мала, Ахе смог так сложиться в прыжке, что в касание отправил круглый снаряд точно в сетку.

Мяч стал для 27-летнего форварда пятым в текущем сезоне чемпионата Германии, также на его счету четыре результативные передачи. Ранее он оформил первый в карьере дубль в Бундеслиге и теперь отличился в двух матчах подряд.

Главный тренер "Кельна" Лукас Кваснек после игры заявил, что подобные моменты невозможно натренировать, отметив, что игрок прибавляет в уверенности и проделал большую работу за последние месяцы. По его словам, Ахе можно назвать "королем воздуха", а в обсуждении "гола года" остается только вопрос о втором месте.

Сам футболист признался, что в момент удара не раздумывал о деталях эпизода и подобные действия не поддаются тренировке. Он добавил, что тело действовало само по себе, а такие попытки всегда связаны с риском: если мяч залетает в сетку, это выглядит эффектно, если нет, стадион смеется, и это "пятьдесят на пятьдесят".

