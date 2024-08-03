'Немаленький кеш'. Усик ответил на предложение сменить гражданство

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) признался, что ему много раз поступали предложения выступать под другим флагом, но он всегда отвечал отказом. 37-летний уроженец Симферополя не представляет себя гражданином другой страны.

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"Мне предлагали крутые контракты выступления за другие страны, предлагали немаленький кэш за то, чтобы я представлял другие страны. Меня не мотивирует кэш, меня мотивирует моя семья и моя команда", – сказал Усик в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

В качестве примера Александр привел в пример свою команду, которая состоит из более чем 100 человек.

"Это не только боксёрская команда, это вся команда. И они по-разному думают, вони по-разному встают утром, все сто. это разные отпечатки пальцев, разные отпечатки глаз. Но мы делаем одно", – добавил Усик.

Наш чемпион уверен, что такое единение есть одно из причин, мотивирующих его дальше выступать.

"То есть мы единомышленники в пути. Это меня мотивирует. Меня мотивирует мой народ, который, несмотря на такие страдания, продолжает улыбаться и радоваться сегодняшнему солнцу. Это невероятно, это нельзя передать словами. Я сейчас говорю некоторыми эмоциональными, может, словами, но это не может человек понимать, если он это не испытал", – подытожил Усик.

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