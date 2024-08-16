Не забили 13 пенальти: два матча Лиги конференций превратились в фарс. Видео

Накануне в Лиге конференций состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда, в котором определились участники стадии плей-офф. Два из них запомнились болельщиками эмоциональной развязкой в сериях пенальти, которые получились необычно малорезультативными – было забито всего шесть голо из 19 попыток.

Видео дня

В столице Азербайджана Баку места "Зиря" принимала хорватский "Осиек". После ничьей в первом матче команды устроили голевую перестрелку – 2:2. При этом хорваты вышли вперед на 81-й минуте, однако почти перед финальным свистком пропустили в ответ.

В овертайме зрители голов не увидели и команды определяли победителя в серии пенальти. Хозяева реализовали два удара с "точки", а игроки "Осиека" смазали четыре попытки из пяти. Таким образом азербайджанцы прошли дальше.

Параллельно в чешской Остраве встречались "Баник" и "Копенгаген". Датчане после минимальной победы на своем поле проиграл на выезде и был в шаге от вылета из еврокубков.

Здесь командам также пришлось выяснять отношения в послематчевой серии пенальти. Здесь также был зафиксирован счет 2:1, только команды нанесли девять ударов, не забив шесть раз. В плей-офф вышел "Копенгаген".

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты амстердамского "Аякса" и афинского "Панатинаикоса" пробили 34 пенальти в послематчевой серии в Лиге Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!