'Не соответствует требованиям'. Соперник 'Динамо' по Кубку Украины не сможет сыграть с киевской командой в Черновцах

Полуфинальный матч Кубка Украины по футболу между "Буковиной" и киевским "Динамо" не состоится в Черновцах. По словам директора клуба Игоря Наболотного, домашний стадион команды не соответствует требованиям турнира.

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Встреча с "Динамо", которая запланирована на 23 апреля, с высокой долей вероятности пройдёт во Львове – на арене "Украина". Окончательное решение пока не принято, стороны продолжают обсуждение организационных деталей.

Причиной смены места стал регламент Кубка Украины. Начиная с 1/4 финала, матчи можно проводить только на стадионах, имеющих не ниже третьей категории или входящих в перечень арен, допущенных к проведению матчей УПЛ. Стадион "Буковина" этим требованиям не отвечает.

Ранее четвертьфинал против "Виктории" из Сумской области всё же прошёл в Черновцах – обе команды выступают в Первой лиге, и комитет УАФ пошёл навстречу. Однако сейчас ситуация иная: "Динамо" представляет элиту украинского футбола, а потому условия стали строже, передает "Украинский футбол".

Наболотный добавил, что у стадиона множество технических недочётов – от недостаточного освещения и отсутствия системы подогрева поля до нехватки VIP-мест и невозможности установки VAR. Всего, по его словам, в перечне около 15–20 пунктов, и устранить их оперативно клуб не в состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля в Кубке Украины по футболу определились все участники 1/2 финала, которые продолжат борьбу за трофей. На этой стадии "Буковина" сыграет с "Динамо", а "Шахтер" встретится с "Полесьем".

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