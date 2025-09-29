Не простоит и минуты: тренер россиянина Емельяненко заявил, что Усику 'нечего делать в ММА'

Российский тренер Алексей Мичков выразил уверенность в том, что Александру Усику "нечего делать в смешанных единоборствах (ММА). Наставник знаменитого Федора Емельяненко добавил, что шансы на победу в этом виде у украинского суперчемпиона будут только против боксеров.

Видео дня

Об этом Мичков заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. Представитель РФ подчеркнул, что в ММА Усик якобы не продержится и минуты даже против кикбоксера, который навяжет нашему соотечественнику совершенно другой вид единоборств, чем это происходит в боксе.

"Учитывая возраст Усика, мне кажется, что ему нечего делать в ММА. Если его соперником будет боксер, то, конечно, у Александра больше шансов на победу. А если это будет хотя бы кикбоксер, то уже будут проблемы. Будет здорово, если Усик продержится минуту в поединке против базового борца", – сказал Мичков.

Отметим, что недавно Усик вызвал на поединок по правилам ММА американского блогера и боксера Джейка Пола. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время закончит боксерскую карьеру.

Ранее директор команды нашего боксера Сергей Лапин признался, что переговоры по организации боя Усик – Пол уже ведутся. А искусственный интеллект сделал прогноз на такое противостояние. В свою очередь, промоутер Александр Красюк выразил мнение о том, что бой украинского суперчемпиона и американского ютубера станет "убийством, которое принесет серьезные деньги".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!