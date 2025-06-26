Не продлили бронь. В Одессе ТЦК мобилизировал сотрудника знаменитого футбольного клуба

В Одессе был мобилизован глава пресс-службы футбольного клуба "Черноморец" Виталий Хемий. Сотрудника задержали представители территориального центра комплектования и социальной поддержки после того, как у него истёк срок действия брони от мобилизации, и документ не был продлён.

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Спустя несколько дней Хемия направили в один из регионов, граничащих с Одесской областью, где он приступил к выполнению воинских обязанностей по защите Украины, сообщает издание Sport.ua.

Согласно действующим правилам, работники клубов украинской Премьер-лиги, включая игроков и тренерский штаб, имеют право на бронирование и выезд за границу для участия в сборах. Однако после вылета в Первую лигу "Черноморец" лишился этих привилегий.

По итогам сезона 2024/25 одесский клуб занял последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав всего 23 очка и покинул высший дивизион.

Ранее бывший футболист ФК "Ингулец" Александр Козак рассказал о том, что президент этого клуба из пгт Петрово (Кировоградская область) Александр Поворознюк пытался заставить его одноклубника Михаила Шершня подписать контракт с помощью сотрудников ТЦК. Сейчас Козак и Шершень уже перебрались в Первую лигу, где выступают за "Кудровку".

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