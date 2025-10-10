'Не принесет успеха': Сабо предостерег Реброва от критической ошибки в матче Исландия – Украина

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил уверенность в том, что сборной Украины стоит сыграть от обороны в матче с Исландией в отборе к ЧМ-2026. "Сине-желтые" проведут в Рейкьявике один из ключевых поединков квалификации к мундиалю 10 октября.

В интервью порталу "Украинский футбол" Сабо посоветовал тренеру сборной Сергею Реброву отказаться от игры в контроль мяча и построить стратегию на контратаках. Бывший наставник национальной команды при этом отметил, что "сине-желтым" не хватает быстрых нападающих.

"Будь я тренером, то точно не играл бы с ними в открытый футбол, атака на атаку. Такая тактика успеха в противостоянии с атлетически сильными соперниками не принесет. Думаю, что в плане физики украинцы слабее исландцев. Я бы сыграл от обороны. Нужна идеальная дисциплина, прочная, надежная защита, активно играть в прессинге не только на своей половине поля, не давать им мяч слишком много держать. Потеряли – сразу должен быть отбор. Вот были бы еще у нас быстрые форварды, тогда и в контратаки можно было бы бежать, но…" – сказал Сабо.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

