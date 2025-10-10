'Не потеря'. Сабо назвал трех футболистов, которых можно 'выгнать' из сборной Украины

Йожеф Сабо заявил, что Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков уже не являются ключевыми игроками сборной Украины и их отсутствие не стоит считать потерей. По мнению экс-тренера, каждый из них утратил форму и не способен помочь команде на нынешнем этапе.

Видео дня

Говоря о Зинченко, Сабо отметил, что тот давно не показывает уровень, который демонстрировал три года назад. "Когда он играл слева в обороне, то и атаки развивал, и мог выйти в центр поля, чтобы управлять игрой. Сейчас этого нет. Жалко, что он травмирован, но есть кем заменить — Малиновский вернулся, надеюсь, Ярмолюк будет здоров", — пояснил специалист в интервью "УФ".

Не пощадил Сабо и Андрея Ярмоленко, вновь не вызванного в сборную. "Я уважаю Андрея, он сделал много для Украины, но возраст берет свое. Быстроты нет, а стоя на поле он пользы не принесет. Ему пора мириться с тем, что время уходит, и завершать карьеру. Пусть лучше решит конфликт с Шовковским в "Динамо", — заявил эксперт.

Третьим в списке оказался Виктор Цыганков, которого Сабо обвинил в отсутствии игровой практики и постоянных травмах. "Он сыграл всего две игры за клуб. О чем тут говорить? Цыганков — талантлив, но слишком хрупок, живет от травмы до травмы", — сказал бывший тренер.

"Зинченко, Цыганков и Ярмоленко — это уже не потери для Украины. Эти ребята не те, что раньше", — подытожил Йожеф Йожефович.

Напомним, что сборная Украины по футболу в пятницу, 10 октября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда Сергея Реброва сыграет один из наиболее важнейших поединков квалификации, соперником в котором у "сине-желтых" будет Исландия.

