Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов пожаловался на условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям в так называемом нейтральном статусе. Депутат Государственной думы возмутился, что многим атлетам из страны-агрессорки не разрешают выступать на турнирах из-за поддержки войны против Украины.

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Об этом Фетисов лицемерно заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина из партии "Единая Россия" потребовал от международных федераций приглашения спортсменов из РФ с флагом и гимном, так как "наша страна спасла мир от фашистской чумы".

"Считаю, что официальная позиция государства должна быть такой: возвращение только с флагом и гимном. В остальном пусть каждый принимает решение для себя. Хочешь – езжай, подписывай бумаги. Это твое право. Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают. Девочке, поздравившей своих родственников с 23 февраля, отказывают даже в нейтральном статусе", – сказал Фетисов.

Ранее этот Z-патриот выразил абсурдное мнение о том, что в мире должны извиниться перед россиянами за отстранение от международных турниров и выплатить им компенсации.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников со словами "мы рабами никогда не будем" призвал россиян "терпеть и ждать" снятия санкций.

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