'Не наша вина'. В России не понимают причин отстранения от ОИ-2026

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Россия по-прежнему остается ведущей силой в мировом хоккее, несмотря на недопуск к Олимпиаде‑2026. По его словам, политика вмешалась в спорт, но ответственность за это лежит не на спортсменах.

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Международная федерация хоккея ранее подтвердила, что сборная России не примет участия в Олимпиаде в Милане и будет заменена на команду Франции. Такое решение вызвало недоумение в российском хоккейном сообществе.

"Мы были и остаемся хоккейной державой, одной из ведущих в мире. Мы на первом месте в рейтинге ИИХФ. У нас есть КХЛ, ВХЛ, строятся новые арены, трибуны заполняются. Мы задаем тенденции. Но то, что политика вмешалась в спорт, это не наша вина"", – заявил Третьяк в интервью ТАСС.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пассаж чиновника.

"Твоя вина в первую очередь, душнила бесхребетный", – ответил один из пользователей, собрав десятки одобрений. Другой добавил: "Ну нет, это наша общая вина".

Многие обвинили Третьяка в лицемерии, напоминая о политической агитации в хоккее. "Уберите Z с фасада арены, портреты деда и баннеры "Единой России" – тогда и говорите про политику вне спорта", – написали в комментариях. "Чё-то сразу вспоминаются митинги со спортсменами в честь президента", – язвили другие.

Некоторые откровенно высмеяли пафосную фразу Третьяка о хоккейной моде: "Мы давненько уже не законодатели". "Теперь у нас будет своя Олимпиада, Спартакиада и Бункериада", – добавили саркастично.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов усомнился в статусе России как хоккейной державы, поставив под сомнение нынешние позиции страны на международной арене.

Отметим, что французская сборная обыграла команду из Украины в отборе в ОИ-2026. На Играх соперниками "галльских петухов" в мужском турнире станут Канада, Швейцария и Чехия, а девушки сыграют с Японией, Швецией, Германией и Италией. Напомним, на ЧМ-2025 сборная Франции показала провальные результаты и вылетела из элитного дивизиона.

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