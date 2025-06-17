Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов внезапно выдал правду об истинном месте России в современном мировом хоккее. Двукратный обладатель Кубка Стэнли пожаловался на замену командой Франции представителей РФ на Играх-2026 в Милане, отметив, что страна-агрессорка больше не относится к элите в этом виде спорта.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Депутат Государственно думы и приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что россияне остались беззащитными в Международной федерации хоккея.

"Это неприятная новость, хотя и ожидаемая. Я не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать", – сказал Фетисов.

Отметим, что французская сборная обыграла команду из Украины в отборе в ОИ-2026. На Играх соперниками "галльских петухов" в мужском турнире станут Канада, Швейцария и Чехия, а девушки сыграют с Японией, Швецией, Германией и Италией. Напомним, на ЧМ-2025 сборная Франции показала провальные результаты и вылетела из элитного дивизиона.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько российских хоккеистов в анонимном интервью заявили, что не хотели бы участвовать в Олимпиаде-2026, если им придётся выступать под нейтральным флагом.

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