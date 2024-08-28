'Не нарываемся': чемпион Паралимпиады из РФ рассказал, как избегает украинцев

Российские спортсмены стараются избегать общения с украинцами в Паралимпийской деревне в Париже, где 28 августа стартуют Игры для атлетов с ограниченными возможностями. При этом представителей страны-агрессорки и сине-желтой сборной поселили максимально далеко друг от друга.

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Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" рассказал легкоатлет сборной России, чемпион Токио-2020 Андрей Вдовин. При этом он, забыв упомянуть о преступной войне против нашей страны, сделал вид, что спортсмены из РФ настроены максимально дружелюбно, а игнорирование исходит от украинцев.

"Гуляли по деревне и нашли украинский корпус. Если представить деревню как букву "П", то украинцы находятся на другой стороне от нас. Разделяет нас огромная столовая, и в ту часть трудно просто так забрести. Думаю, это специально сделано. Не сказать, что мы и раньше тесно, близко с ними общались. Не было такого. Как со всеми: "Здравствуйте – до свидания". Но сейчас мы даже в диалоге просто не нарываемся на возможные неприятности. Чтобы не было потом никаких вопросов. По сути, это у украинцев есть задача – с нами не общаться. А мы‑то открыты к диалогу. Просто понимаем, что у спортсменов из Украины с нами диалога не будет", – лицемерно заявил Вдовин.

Отметим, что в Паралимпийских играх 2024 года примут участие 90 россиян. Они будут выступать под нейтральным флагом, им запрещено упоминать название своей страны, а кроме того, результаты представителей РФ не пойдут в медальный зачет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что сборная России решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Париже, куда была приглашена лишь в качестве зрителей.

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