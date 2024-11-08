'Не могу дождаться': футболист 'Манчестер Юнайтед' получил украинский паспорт

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн получил паспорт гражданина Украины и теперь может выступать за сборную страны. Футболист юношеской команды "красных дьяволов" восторженно отреагировал на то, что теперь сможет защищать цвета "сине-желтых".

Видео дня

Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своей странице в социальной сети Facebook. 17-летний англичанин, который родился в Болтоне в семье украинских иммигрантов из Ивано-Франковской области, признался, что ждет вызова в сборную страны.

"Я очень рад, что, наконец, стал гражданином Украины и теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле", – сказал Бауманн.

Ранее стало известно, что УАФ начала процедуру натурализации португальского полузащитника "Браги" Даниеля Роззувайло. В приглашении 18-летнего игрока, который родился в семье украинских эмигрантов, заинтересован наставник команды Дмитрий Михайленко.

Как сообщал OBOZ.UA, юношеская сборная Украины по футболу U-17 досрочно вышла во второй раунд квалификации к континентальному первенству 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!