"Не хочу умереть на поле". Хацкевич впервые рассказал про случившееся после прихода Лобановского в "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо", а ныне вице-президент "Полесья" Александр Хацкевич поделился воспоминаниями о возвращении Валерия Лобановского в клуб в 1996 году. По его словам, первые месяцы работы под руководством легендарного тренера запомнились жесткой дисциплиной, высокой конкуренцией и крайне тяжелыми физическими нагрузками.

Видео дня

Об этом Хацкевич рассказал в интервью Денису Бойко, вспоминая период после прихода Лобановского в столичную команду. Он отметил, что футболисты сразу почувствовали изменения внутри коллектива и понимали: чтобы остаться в составе, необходимо соответствовать требованиям тренерского штаба.

По словам бывшего полузащитника, одним из главных отличий стали тренировочные нагрузки на сборах. Хацкевич рассказал, что некоторые игроки не выдерживали предложенного объема работы.

В качестве примера он привел футболиста Александра Глеба, который после нескольких дней тренировок решил покинуть расположение команды.

"Я не хочу умереть на футбольном поле без мяча", – вспомнил слова игрока Хацкевич.

Еще один футболист, по его словам, во время ужина после очередного тренировочного дня признался, что при таких нагрузках футбол начинают не любить, а "тихо ненавидеть".

Хацкевич также рассказал, что занятия были настолько тяжелыми, что некоторые игроки теряли сознание. Однако он считает, что методы Лобановского оправдали себя результатами команды: "Всему критерий - это результат. Какой результат? Семь чемпионств".

Александр Николаевич напомнил, что в период работы Лобановского "Динамо" добилось значительных успехов, а выступление в Лиге чемпионов до сих пор остается недостижимым ориентиром для украинских команд.

"Полуфинал Лиги чемпионов. Сегодня это неподъемная вершина для любого украинского клуба. Дай Бог, чтобы это поменялось, чтобы кто-то прочувствовал это и даже выиграл Лигу чемпионов. Но на сегодняшний момент она неподъемна", – подытожил Хацкевич.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!