Киев по праву считается столицей украинского футбола. С футбольным мячом киевляне познакомились весной 1900 года. По инициативе чеха, инженера завода Гретера и Криванека (будущий "Большевик") Вацлава Кашпара состоялся показательный футбольный матч на площадке возле Сырецкого ипподрома, собравший несколько сотен зрителей. Спустя некоторое время в спортивном клубе "Сокол" Кашпар вместе со своим соотечественником Владимиром Кожухом организовали футбольную команду "Юг". В ней, кроме заводчан, играли и киевские гимназисты.

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Первый чемпион Киева – "Политехник"

Киевлянам футбол понравился, особенно студентам. В 1906 году профессоры политехнического института Николай Тананаев, Николай Делоне и Владимир Плотников создали команду "Политехник". Она и стала локомотивом футбола в Киеве, появилось у студентов и своё поле почти стандартных размеров.

В 1911 году 15 команд составили Киевскую лигу футбола. Первый матч в ней состоялся 11 октября, в нём встретились команды императорской Александровской и Четвёртой гимназий. А первым чемпионом Киева, как и ожидалось, стал "Политехник".

В 1923 году Киевская лига насчитывала 900 футболистов. Участников чемпионата города пришлось делить на пять групп. Сильнейшей оказалась команда железнодорожников "Желдор" (впоследствии "Локомотив").

Взошла звезда "Динамо"

Свою визитную команду Киев получил 13 мая 1927 года. На футбольном небосклоне вспыхнула звезда "Динамо" – команды, которая 13 мая 2027 года отметит своё славное столетие.

Не стану перечислять все успехи клуба, являющегося участником всех 54-х чемпионатов бывшего СССР. Вы их и так хорошо знаете: "Динамо" – 13-кратный чемпион (рекорд), 11-кратный серебряный призёр, трёхкратный бронзовый. Осенью 1961 года киевляне первыми прервали 25-летнюю гегемонию московских команд в чемпионатах огромной страны. Динамовцы также девятикратные обладатели Кубка СССР и трёхкратные обладатели Кубка сезона. 16 раз киевский клуб выигрывал чемпионат Украины, 13 раз – Кубок страны, 9 раз – национальный Суперкубок. В коллекции столичной команды три еврокубка – два Кубка Кубков 1975 и 1986 годов, а также Суперкубок УЕФА 1975 года. А ещё много трофеев, завоёванных на представительных международных турнирах в Испании, США, Италии, Венгрии.

В клубе с берегов Днепра всегда выступали великолепные мастера. Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986), Андрей Шевченко (2004) стали обладателями "Золотого мяча", Владимир Мунтян и Олег Блохин – семикратные чемпионы СССР, Виктор Банников, Евгений Рудаков (трижды) и Виктор Чанов призхнавались лучшими вратарями страны. Александр Шовковский провел 636 матчей в официальных турнирах за Динамо в 26 чемпионатах Украины. Конструктором многих побед "Динамо" на внутренней и международной аренах являлся выдающийся тренер Валерий Васильевич Лобановский – Герой Украины, обладатель Рубинового ордена УЕФА "За заслуги", входит в топ-5 тренеров Европы и в топ-10 лучших тренеров мира за всю историю футбола.

Не затихает футбольная жизнь

Футбольный Киев – это не только "Динамо". Это в своё время популярные клубы ЦСКА и "Арсенал", сейчас в высшем дивизионе страны выступают "Оболонь" и "Левый Берег", также есть команды коллективов физкультуры, выигрывавшие чемпионаты Украины середи аматоров.

Несмотря на сложное время, спровоцированное проклятой войной с россией, футбольная жизнь в Киеве не затихает, пусть она и не такая активная, как раньше. Проходят чемпионаты столицы среди команд коллективов физкультуры, любительских клубов, чемпионаты в различных возрастных категориях, работают футбольные школы, проводились и, несомненно, будут проводиться в дальнейшем турниры памяти известных игроков, как Олега Макарова, Виктора Чанова, конкурсы среди юных футболистов на призы Владимира Мунтяна, Александра Шовковского, Андрея Бибы.

В столице Украины прекрасные стадионы, на которых проходят футбольные матчи. Я побывал на лондонском "Уэмбли", парижском "Парк-де-Пренс", мадридском "Сантьяго Бернабеу", римском "Олимпико". И, на мой взгляд, наш 70-тысячный НСК "Олимпийский" стоит в одном ряду с этими европейскими топ аренами. "Олимпийский" принимал матчи Олимпиады-1980, Евро-2012, игры национальной сборной Украины, еврокубков, чемпионата страны. В центре Киева расположен уютный и утопающий в зелени стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. А ещё есть стадионы "Оболонь", "Левый берег", комплекс Виктора Банникова, на полях других киевских стадионов проходят матчи чемпионата города, различные турниры.

Не только футболисты, но и арбитры

В 2011 году городская федерация футбола отметила своё столетие. Киев славился всегда не только хорошими футболистами, но и профессиональным арбитрами: Олегом Раевским, Николаем Балакиным, Леонидом Арановским, Александром Мугурдумовым, Николаем Кирсановым, Владимиром Гринбергом, Константином Вихровым, Борисом Шмигельским, Сергеем Татуляном, Сергеем Дзюбой, Игорем Ярменчуком, Сергеем Шебеком, Анатолием Арановским, Александром Шевченко Александром Шамичем, Олегом Ореховым. Сегодня матчи высшего украинского дивизиона обслуживают киевские рефери Клим Заброда и Владимир Новохатний. Федерацию футбола столицы Украины возглавляет Игорь Николаевич Кочетов, много делающий для развития и популяризации самой популярной игры в мире, которую уже больше столетия так любят и его родном городе.