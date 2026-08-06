Назван состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2027 по баскетболу

Вскоре мужская сборная Украины начнет подготовку к матчам второго группового этапа квалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу. Первый официальный матч наша команда проведет 28 августа в Риге, где в номинально домашней игре примет Грецию. Напомним, что уже открыта продажа билетов на этот поединок. Далее 31 августа украинцев ждет выездной матч против Черногории.

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Тренерский штаб нашей команды определился с расширенным составом на предстоящие матчи: Александр Ковляр, Денис Лукашов, Егор Сушкин, Илья Тиртишник, Максим Шульга, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Александр Кобзистый, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Ростислав Новицкий, Максим Кличко, Дмитрий Скапинцев, Алексей Лень.

Отметим в списке сборной Украины игрока команды НБА "Юта Джаз" Святослава Михайлюка, в лагерь национальной команды вызваны Алексей Лэнь и Максим Шульга. Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал изменения в составе команды после июльских матчей.

"В составе сборной на это окно будет Максим Шульга. С первого дня, когда я общался с его агентом – я был в тесном контакте с ним, – не было никаких вопросов. Он сказал, что готов быть в лагере национальной сборной. Он хочет играть, и здесь добавить нечего. Очень ответственный, серьёзный игрок высокого уровня. В состав после травмы возвращается Новицкий. Общался с Алексеем Лэнем. У него тоже есть большое желание сыграть за сборную, но, как мы знаем, в мае он получил травму и до конца ещё не восстановился. Он тренируется, набирает форму, но тренируется не в полном контакте. Поэтому он в составе, но окончательное решение будет принято ближе к началу сбора", – сказал наставник украинцев.

Подопечные Айнарса Багатскиса соберутся 14 августа в Латвии, где проведут тренировочный сбор. В рамках подготовки украинцы сыграют два контрольных матча: 20 августа против команды Университета Аризоны в литовском городе Кедайняй и 23 августа – против сборной Латвии в Риге (билеты на матч доступны по ссылке). После этого национальная сборная начнёт выступление во втором раунде европейской квалификации на чемпионат мира.

Украина успешно преодолела первый этап отбора, заняв второе место в группе А с результатом 4 победы и 2 поражения.

Таким образом, во второй раунд команда перенесла баланс 4-2, что является вторым лучшим показателем в группе I после Испании (5-1). Также в группу вошли Черногория (4-2), Португалия (3-3), Греция (3-3) и Грузия (3-3).

По итогам второго этапа три лучшие сборные группы получат путевки на чемпионат мира-2027, который состоится в Катаре.

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