'Настоящий лузер': Трамп наехал на спортсмена, который раскритиковал его на Олимпиаде-2026

Американский фристайлист Хантер Хесс раскритиковал политику президента США Дональда Трампа за работу миграционной службы (ICE) и таможенно-пограничной службы (CBP). В ответ глава Белого дома набросился на 27-летнего спортсмена с оскорблениями и призвал его не поддерживать.

"Очевидно, что происходит много вещей, которые мне не нравятся, как и другим людям. То, что я ношу флаг, не означает, что я представляю все, что происходит в США. Я просто хочу сделать это для своих друзей, семьи и людей, которые поддерживают меня в этом", – сказал Хесс на пресс-конференции в Милане.

В ответ Трамп на своей странице в своей же социальной сети Truth Social назвал фристайлиста полным неудачником и выразил сожаление из-за того, что тот попал в сборную.

"Американский олимпийский лыжник Хантер Хесс, настоящий лузер, заявляет, что не представляет свою страну на нынешних зимних Олимпийских играх. Если это так, ему не следовало пробоваться в сборную, и очень жаль, что он в ней оказался. Очень трудно болеть за такого человека", – написал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года.

