Сборную России по футболу 'опустил ниже плинтуса' главный тренер сборной Чили. Видео

Тренер сборной Чили Николас Кордова после уверенной победы над сборной России со скрытой иронией высказался о теоретическом приглашении команды Валерия Карпина на Кубок Америки. Его аккуратный, но прозрачный ответ спровоцировал волну насмешек в комментариях российских зрителей.

Кордова подчеркнул, что вопрос участия России не входит в его полномочия, при этом дал понять: турнир требует уровня, которого нужно заслужить.

"Это не от меня зависит. Приглашенные команды существуют, но есть своя специфика и свои традиции. Это отдельный турнир, где много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать", – сказал Николас Кордова во время пресс-конференции.

В комментариях российские болельщики с грустью признали, что даже тренер команды, занявшей последнее место в южноамериканском отборе, позволяет себе публично подшучивать над россиянами. Другой пользователь напомнил, что Кордова сначала выиграл матч, а потом еще и "поглумился", что, по его словам, отлично вписывается в текущий образ российского футбола.

Нашлись и те, кто увидел в словах тренера дипломатичную, но однозначную оценку уровня Карпина. Один комментатор сформулировал: мол, если перевести с дипломатического языка на прямой, Россия попросту "не уровень Кубка Америки". Другой обозреватель добавил, что в Южной Америке россияне стали бы безнадежным аутсайдером и "поставщиком очков для всех подряд".

Часть аудитории вспомнила ЧМ 2018: один зритель ткнул в результат матча Уругвай:Россия 3:0 как в показатель реального разрыва между континентами. Были и более жесткие оценки. Один пользователь заявил, что Россия на Копе выглядела бы как команда уровня Кюрасао, другой просто написал: "Опустил ниже плинтуса".

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по футболу проиграла команде Чили, потерпев первое поражение с осени 2023 года. Матч на стадионе "Фишт" в Сочи завершился со счетом 0:2

