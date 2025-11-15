'Какой позор. Логический конец этого цирка'. Сборную России по футбола унизила команда Чили. Видео

Сборная России по футболу проиграла команде Чили, потерпев первое поражение с осени 2023 года. Матч на стадионе "Фишт" в Сочи завершился со счетом 0:2 и стал болезненным напоминанием о глубине проблем россиян: ошибках обороны, неспособности создавать моменты и эффективно использовать молодых игроков. В последний раз подопечные Валерия Карпина уступали сборной Египта U23 (1:2) в сентябре 2023 года.

Первый гол россияне пропустили на 37-й минуте: неудачный пас Игоря Дивеева позволил Висенте Писарро организовать атаку, завершившуюся точным ударом Гонсало Тапии – 0:1.

Во втором тайме команда пыталась отыграться, но реальных угроз воротам Чили не создала. Везение было лишь в том, что на 64-й минуте судья не назначил пенальти за игру рукой Наиля Умярова. Итоговая вторая ошибка обороны – промах Мингияна Бевеева и гол Бена Бреретона на 72-й минуте – закрепили итоговый счёт 0:2.

Последний матч сборной России в 2025 году показал явное отставание от конкурентов. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что в 2026-м планируются четыре игры, часть из которых, скорее всего, пройдёт в России, а часть – в Америке с участием команд, готовящихся к чемпионату мира.

Один фанат отметил: "Первый серьёзный соперник показал настоящий уровень сборной… Многие кричали о шансах на чемпионате мира, а вынесли её те, кто на него не прошёл…"

"Боже! Какой позор! Эти дармоеды содержатся на наши с вами налоги", – возмутился поклонник сборной.

"Матч показал, как деградировала РПЛ и наша молодёжь. Про Дивеева вообще молчу, как от стоячего убежали", – подчеркнул комментатор.

"Логический конец этого цирка", – подвёл итог юзер.

Напомним, что несколько дней назад сборная России по футболу опозорилась с командой Перу, пропустив нелепый гол на последних минутах.

