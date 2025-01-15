'Направляя деньги Украине...' Валуев выдал циничное заявление о 'воровстве граждан' в Европе

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев отметился невероятно лицемерным высказыванием о происходящем в Европе. Депутат Государственной думы, комментируя скандал с испорченными медалями Олимпиады-2024, упрекнул Запад в поддержке Украины в войне с РФ.

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Об этом Валуев заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат уничтожения украинцев назвал ситуацию следствием воровства во Франции и Европе, забыв о том, что именно в его стране процветает коррупция, а государство даже создало допинговую систему для обмана соперников.

"Мы везде ищем символизм. Безусловно, он есть. Однако в данном случае налицо банальное воровство, как впрочем это коснулось многого, что происходило на летней Олимпиаде в Париже. И организация и строительство объектов тоже страдали от этого извечного человеческого недуга. Сегодня Европа, направляя деньги Украине, напрямую обворовывает своих граждан, лишая их социалки и прочих благ цивилизации. Что же вы хотели от той же Олимпиады?" – сказал Валуев.

Отметим, что на выходных некоторые призеры ОИ пожаловались на то, что их медали пришли в негодность спустя всего несколько месяцев после соревнований. Оргкомитета Парижа-2024 уже пообещал заменить более 100 наград на новые. Кроме того, уже уволены три директора по производству и качеству Парижского монетного двора.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская призерка Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания в отеле в Казани во время чемпионата России.

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