'Найдем ему время'. Усика пообещали выпустить на поле в официальном футбольном матче

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань пообещал найти время, чтобы выпустить в матче непобедимого боксера Александра Усика. Наставник считает, что у нашего чемпиона есть шансы сыграть в официальном поединке.

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"Думаю, что у него все шансы как минимум есть. В первую очередь мы, конечно, будем его поддерживать — всей Украиной, как всегда это делали. Я уже говорил, что Александр придаёт нашей команде дух чемпиона. Наверное, в нашей сборной нет больше никого с таким боевым духом, как у него. Для нас он — вдохновение, пример для подражания. И, поверьте, мы с удовольствием найдём время и для тренировок, и для игры ради него", – заявил Ротань на пресс-конференции.

Напомним, что в начале февраля 2022-го Усик уже играл за "Полесье". Чемпион супертяжелого веса принял участие в матче зимнего кубка Winter Cup-2022, во время которого команды готовились ко второй части сезоне.

Соперником команды Усика в первом матче турнира стал ривненский "Верес". Боксер появился на поле на 77-й минуте встречи под любимым 17-м номером, заменив опытного Филиппа Будковского. К этому времени "Полесье" вело в счете 2:1.

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