О себе, как об успешном тренере, Леонид Буряк громко заявил, находясь на тренерском мостике "Черноморца". О его карьере в одесском клубе и почему он его покинул – этот вопрос как-то я задал Леониду Иосифовичу в одном из интервью. Вот каким был его ответ.

- Поработав успешно в тернопольской "Ниве", в этом клубе передо мной была поставлена конкретная задача – спасти команду от вылета из высшей лиги. Удалось сплотить коллектив, настроить игроков на сверхусилия.

"Нива" в итоге сохранила прописку в высшей лиге, а уже в следующем сезоне она заняла место в середине турнирной таблицы. В Тернополе мы практически не проигрывали. Мне удалось создать хорошую команду.

Летом 1994 года получил приглашение из "Черноморца", родной команды из родного города. Отказаться от этого приглашения я не мог. Возглавив "Черноморец", поставил перед собой цель – создать в Одессе команду высокого класса.

Я принял от своего предшественника Виктора Прокопенко достаточно конкурентоспособную и укомплектованную команду, дважды становившуюся обладательницей Кубка Украины и дважды бронзовым призером чемпионата. В мой тренерский штаб входили Валерий Поркуян и Владимир Козеренко. С первым я в свое время играл, а со вторым работал в Тернополе.

Я не стал кардинально менять технико-тактические наработки, добавил лишь основательную функциональную подготовку.

Дважды "Черноморец" побеждал "Динамо"

Все это способствовало тому, что "Черноморец" два года подряд становился серебряным призером. Более того, мои подопечные в сезонах 1994/95 и 1995/96 дважды побеждали "Динамо" - как в Киеве, так и в Одессе. Такой серьезной конкуренции именитому столичному клубу в те годы никто не составлял. Стали поговаривать о том, что "Черноморцу" по силам побороться даже за золотые медали.

Трибуны на матчах команды были заполнены. Весьма приятными для меня оказались и итоги опроса, проведенного популярной республиканской газетой "Ведомости-спорт" по определению лучшего тренера четвертого чемпионата Украины. Из 45 спортивных обозревателей 32 назвали меня первым. Между прочим, лучшим тренером страны футбольные журналисты меня называли и по итогам третьего чемпионата Украины. Но поскольку опрос проводила кировоградская газета "Украина-Центр", его итоги не были так заметны, как итог референдума столичного издания.

Достали бесконечные финансовые проблемы

К сожалению, в последующие годы финансовое положение "Черноморца" становилось все хуже. Была расформирована молодежная команда "Черноморец-2", и группа перспективных игроков оказалась не у дел. А команда лишилась возможности пополнять основной состав за счет собственных воспитанников.

Мне надоели бесконечные проблемы в клубе. Когда футболисты не получают премиальных, при достаточно скромных по меркам высшей лиги зарплатах в 500 долларов, когда отсутствуют средства на самые элементарные вещи – своевременную заправку клубного автобуса, оплату долга междугородней АТС (из клуба невозможно было позвонить в другой город), ремонт жилых помещений на тренировочной базе (протекали потолки) и даже на медикаменты и полноценное питание игроков.

Не говоря уже о том, что не было возможности приобрести квалифицированных футболистов, в то время как из Черноморца ежегодно уходили 4-5 квалифицированных игроков – за 3 года было продано 15 игроков.

Поэтому решил для себя, что не могу и не хочу работать в команде, удел которой – бороться за 10-11 место. В итоге за несколько дней до старта 7-го чемпионата Украины, наспех собрав пресс-конференцию, я вынужден был заявить о своем уходе с поста главного тренера "Черноморца".

Покинув "Черноморец", без работы я, однако, не остался, поскольку являлся тогда еще одним из тренеров сборной Украины. Так что сосредоточился на работе в главной команде страны.

Вот таким откровенным был ответ Леонида Буряка на вопрос в моем интервью.