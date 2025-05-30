'На протяжении пяти лет...' Шевченко поставил в тупик вопрос о финале Лиги чемпионов

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко не смог однозначно ответить на вопрос о победителе финала Лиги чемпионов-2025. По словам легендарного нападающего, противостояние миланского "Интера" и парижского "Пари Сен-Жермен" вызывает невероятный интерес из-за разницы в стилях игры соперников.

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Об этом Шевченко заявил, отвечая на вопросы журналистов во Львове, пишет nv.ua. Глава украинского футбола и один из лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов подчеркнул, что обе команды в последние годы демонстрируют стабильно высокие результаты, а триумфатора ЛЧ определит готовность соперников.

"Я жду очень интересного матча. И ПСЖ, и "Интер" играют в очень хороший футбол, но он одновременно очень разный. Отмечу, что обе команды на протяжении пяти лет показывали очень стабильные результаты. Я думаю, что в финале Лиги чемпионов будет интересный футбол. В таких матчах очень трудно что-то прогнозировать, потому что ПСЖ и "Интер" – два более-менее равных соперника. К тому же, друг другу будут противостоять две разные тренерские школы. Игра точно будет интересной", – сказал Шевченко.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2025 ПСЖ – "Интер" состоится в субботу, 31 мая. Фаворитами букмекеров считается французские футболисты.

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Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет и победителя финала Лиги чемпионов-2025 между "Интером" и ПСЖ.

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