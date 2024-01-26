'На первом плане должен быть патриотизм': в ФБУ прокомментировали решение наказывать игроков за неприезд в сборную

На днях Исполком Федерации Баскетбола Украины принял решение о наказании игроков, которые без уважительной причины не прибудут в расположение национальной сборной Украины. Теперь игроку за такое решение грозит отстранение от баскетбола до двух лет.

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В частности, в случае систематического (два и более раз) неоправданного неприбытия игрока по вызову ФБУ для прохождения медицинского обследования и/или участия в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к соревнованиям и/или в международных официальных соревнованиях в составе сборной команды Украины, кроме указанных в этой части санкций к игроку может быть применена санкция в виде дисквалификации (запрета осуществлять любую деятельность, связанную с баскетболом, в частности административную, спортивную и др.) сроком от одного до двух лет.

Это решение Исполкома для сайта ФБУ прокомментировал генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский.

– Решение Исполкома вызвало большой резонанс в баскетбольной среде. Чем вызвано решение о введении санкций в отношении игроков, которые отказываются от вызова в сборную?

- Во-первых, стоит заметить, что у нас всегда были санкции на этот счет. Они были не так жесткие как сейчас, но они были, как к игрокам, так и к клубам, и никогда федарация за свою историю не вводила таких санкций. Но сейчас изменилось время и изменилась ситуация в Украине. Сегодня наша страна находится в состоянии войны, и каждый из нас должен делать все, чтобы приблизить нашу победу. Каждый на своем фронте должен делать максимально все, что от него зависит.

Наши ребята защищают страну в окопах, а спортсмен-сборник должен защищать честь украинского флага. Подавляющее большинство наших игроков это прекрасно понимают и живут этой идеей. Однако есть и те, которым нужно сделать сверхусилие, чтобы приехать сыграть за сборную. Вот именно это не нормально! Если есть такие случаи, то о таких людях должно знать украинское сообщество и понимать каких "героев" мы воспитали, а точнее не довыхали. Мы очень надеемся, что подобных случаев в ближайшее время не будет и нам не придется применять санкции. В то же время, у нас есть горький опыт летнего окна мужской сборной, где некоторые из тех, кто мог помочь команде, отвернулся от нее.

- Эту тему поднимал уже в своем комментарии Михаил Бродский после матчей Олимпийской преквалификации, когда он выразил надежду, что турнир в Стамбуле заставит некоторых задуматься. Кому-то из игроков следует уже переживать по поводу решения Исполкома?

- Хочу сказать, что за последний год были случаи, когда игроки не появлялись в расположении национальной сборной по разным причинам. Мы в каждом случае разбирались, разговаривали и пока ни к кому никаких санкций не применяли. Но мы очень обеспокоены, что в такое непростое для Украины время кое-кто отрывается от наших реалий.

Действительно, такая проблема есть, и не только в мужской сборной, но и в женской. И Михаил Бродский, общаясь с президентом ФИБА-Европа Хорхе Гарбахосой, обсудил этот вопрос. И как раз Гарбахоса рассказал, что в Испании в законе о спорте прописано, что к спортсмену, не появляющемуся в сборной (во всех видах спорта), может применяться дисквалификация на два года. И такая норма действует не только в Испании.

Кстати, есть такая практика и в Украине. Например, в Федерация волейбола Украины, а я тесно общаюсь с президентом Михаилом Мельником, который мне подтвердил, что в волейболе давно за такое дисквалификация, и не даются таким игрокам международные трансферы. Но там у европейской организации несколько иные регламентные требования к трансферам.

– Не всегда приезд в сборную зависит только от желания игрока. К примеру, НБА не отпустит баскетболиста играть за сборную посреди сезона. Будет ли это считаться уважительной причиной?

- Мы понимаем, что НБА не отпускает своих игроков на матчи во время регулярного сезона, но этот вопрос урегулирован ФИБА. К этим игрокам у нас нет претензий, но когда у них есть возможность, они должны приехать в сборную, скажем, на летние окна или на сборы. Но эти ребята могли бы другим помочь Украине. Если ты выступаешь в НБА и не можешь приехать в сборную, возьми и перечисли определенную сумму средств на ВСУ, сделай это публично, ободри других, не отмалчивайся, пожалуйста! Я еще раз повторюсь, каждый из украинцев сейчас должен работать на своем фронте. Не можешь выйти на площадку – помоги ВСУ, приблизь нашу победу!

Вообще мы всегда с пониманием относимся к проблемам игроков, мы знаем, что непросто играть за границей, нести бремя и ответственность легионера. И каждый конкретный случай – особенный. Всегда руководство ФБУ, тренеры сборной с пониманием к этому относятся. Но не нужно спекулировать на этом.

Игрок может быть травмирован, у него могут быть другие проблемы, но если пришел вызов в сборную – пожалуйста, объясни. Не может быть такого, что мне тренер клуба сказал не ехать и я не приехал – это не нормально. В случае травмы игрок тоже должен приехать в сборную, пройти медобследование, чтобы врачи сборной провели обследование и заключили насколько все серьезно.

ФБУ не желает убить карьеру игрока. Ни в коем случае. Для нас важно, чтобы игрок играл, развивался, прогрессировал и показывал хороший баскетбол на международном уровне, но если такие люди есть и они отказываются играть за флаг сборной и флаг Украины, то, наверное, мы должны озвучить их имя общественности и принять меры. Страна должна знать "своих героев".

– Санкции, и в частности возможная дисквалификация, распространяется на соревнования под эгидой ФБУ?

- Дисквалификация распространяется на внутренние соревнования, но, применяя санкции к спортсменам, мы будем сообщать об этом ФИБА и Национальные федерации стран, а также СМИ. Захотят ли федерации работать с такими игроками? Большой вопрос... И даже если это так будет, игрок не сможет получить от ФБУ больше ничего, мы его просто не будем замечать, пока он не отбудет дисквалификацию. А ее отбыть нужно, если он, конечно, хочет себя связывать с украинским баскетболом, или возвращаться в украинский чемпионат, или доигрывать свою карьеру в Украине.

Но мне бы хотелось, чтобы на самом деле этот вопрос на этом мы закрыли и чтобы мы не рассматривали ни одного случая неприезда в сборную без причины.

Играть за свою страну, где ты родился, выучился, повзрослел и стал личностью – это большая честь и в мирное время, а сейчас тем более. Когда те, с кем ты рос или пересекался, с кем ты пересекался вместе на одной площадке, пошли с оружием в руках защищать родную землю, то и ты обязан не поворачиваться спиной в свою страну.

В других видах спорта есть случаи, когда спортсмен только был на передовой, а уже едет на чемпионат Украины и выигрывает его. Это вдохновляет. Вдохновляет и пример нашего воина и игрока Суперлиги - Петр Глушко, который ночью отражает ракетные атаки, а днем, если у него есть такая возможность, выступает за свой "Старый Луцк".

Еще раз повторюсь, подавляющее большинство украинских сборников – патриоты! Ну и не стоит забывать, что игра за сборную – это большой шанс поднять индивидуальный рейтинг. И когда твоя сборная травит на чемпионат Европы, это витрина, это возможность показать себя и получить лучший контракт на следующий сезон. Но это, конечно, на вторых ролях. На первый план должен быть патриотизм.

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