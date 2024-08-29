На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд: кто автор и в каком виде спорта

Американская пловчиха Кристи Рели-Кроссли установила первый мировой рекорд на Паралимпийских играх 2024 года, которые стартовали в Париже. Уже в квалификации на дистанции 50 метров для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (класс S9) 37-летняя атлетка улучшила предыдущее достижение.

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Рели-Кроссли в своем заплыве вольным стилем преодолела дистанцию за 27,28 секунд. Это на четыре сотые лучше, чем результат новозеландки Софи Паско, который та установила в 2019 году. Также американка побила паралимпийский рекорд, автором которого буквально за несколько минут до ее старта стала австралийка Алекса Лири (27,69).

Отметим, что в паралимпийском плавании на момент старта Игр-2024 сразу 45 рекордов удерживали украинские спортсмены. В Париже нашу страну в этом виде программы представляют сразу 37 атлетов.

На турнире в Токио трехлетней давности представители Украины в параплавании добыли 43 медали, из которых 18 были золотыми. Особенно запомнилось выступление Максима Крипака, который в Японии стал пятикратным чемпионом Игр-2020 и 10-кратным в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный паралимпийский комитет (МПК) отказывался утверждать форму сборной Украины из-за карты страны с Крымом. Накануне нашим спортсменам устроили овации на церемонии открытия Игр.

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