На кону... Лига конференций? Сможет ли 'Динамо' пройти 'Маккаби' в ЛЕ и чем этот клуб опасен

В четверг киевское "Динамо" продолжит свою борьбу за евроосень. Она нам фактически обеспечена, но надо решить один вопрос - пройти плей-офф Лиги Европы. Противостоять нам будет очень похожий по стилю клуб, тель-авивский "Маккаби". OBOZ.UA рассказывает о сильных сторонах будущего соперника и почему здесь ну очень надо выигрывать.

Видео дня

Как "Динамо" оказалось в Лиге Европы и при чем тут Лига конференций?

Украинский клуб стартовал со 2-го раунда отбора Лиги чемпионов. Мы без проблем прошли "Хамрун" 6:0 после двух игр. А вот дальше случился "Пафос", против которого динамовцы выглядели плохо: ничего не забили, пустили три мяча и жалко провели второй матч. Ирония в том, что "Динамо" не вылетит из еврокубков. Даже если послезавтра проиграем, гарантированно будем в группе Лиги конференций. Мы можем иметь 3 команды в одном турнире, или все же попробовать зацепиться за Лигу Европы. И вариант остаться в ЛЕ намного престижнее (по деньгам тоже), хотя может быть менее выгодным с точки зрения будущих результатов, что мы увидели в сезоне 24/25.

Хотите больше иронии? "Маккаби Тель-Авив" тоже начинал в ЛЧ - и тоже вылетел от "Пафоса"! В Лиге Европы им дальше выпал... "Хамрун". И если бело-синие напихали 6 мячей, то наш будущий соперник возился с мальтийцами и дважды был вынужден камбечить (суммарно 5:2). Но значит ли это, что "Маккаби" будет легкой прогулкой?

Прошло 10 лет с последней встречи. И это первая игра не в группе

Последний раз "Динамо" играло с "Маккаби" в 2015-м, это был групповой этап ЛЧ. Обе игры выиграли украинцы; тогда, кстати, выходили Шовковский и Ярмоленко, который отметился голом. Еще раньше были матчи в группе ЛЕ, завершились 1:1 и 3:3 - это была действительно боевая ничья, когда почти одновременно удалились Хачериди и Альмейда. Теперь в четверг пройдёт такая себе встреча свидетелей "Пафоса" и "Хамруна". И она будет решать, кто останется на ступеньке повыше. Ведь это еще этап плей-офф, когда впервые будет звучать гимн турнира.

"Маккаби" в хорошей форме?

Нам попался самый титулованный представитель чемпионата, взявший два золота Премьер-лиги подряд и 16 трофеев за последние 10 лет. За спиной у будущих соперников уже есть 5 официальных игр: 4 в еврокубках и еще одна внутренняя. На международной арене израильтяне имеют 2 победы, ничью и поражение. У себя в стране провели только игру Кубка Тото - переиграли "Хапоэль" 2:1. Внутренний чемпионат стартует 23-го августа, что может стать преимуществом "Динамо". Но с другой стороны, у киевлян существует старая как мир проблема долгих переездов. А в случае Израиля, дорога будет действительно длинной. А еще надо готовиться к фолам: у киевлян их 43 за 4 матча, тогда как у желтых дьяволов - 54. Карточек у израильтян тоже больше, чем у подопечных Шовковского.

Что касается стандартной статистики, то по воротам обе команды попадают одинаково, в 40% случаев. Но надо понимать, что показатели преимущественно составлены "Хамруном", где мы чувствовали себя очень свободно. Для Дубинчака и компании в защите будет большим вызовом отвести от ворот стандарты: "Маккаби" выполнил за 4 игры 21 угловой! У нас, для сравнения, 19 и превратить их в преимущество не удалось.

Каких игроков надо бояться?

По данным Тransfermarkt, израильская команда стоит 34 миллиона евро, это втрое меньше чем "Динамо". Самый дорогой футболист - нападающий Торгеман (4.5), но для тренера он не главный выбор. Например, на опорника Шахара (0.5) опираются сильнее: это воспитанник собственной школы, который дождался момента и теперь стал основным; у него за два матча уже 2+1. Очень опасен Ревиво (2.5), латераль с атакующими способностями (именно он начал камбэк голом в ворота "Хамруна"). Капитан Перец - опорник, за которого дают 2 миллиона. Среди самых дорогих еще Стоич (2.7), Патати (2.5) и Давида (2), каждый из них имел достаточно игрового времени.

Ключевая особенность команды - удачный микс молодежи с опытными игроками, средний возраст клуба всего 24 года (у киевлян 25,5). "Маккаби" классно обновился перед евросезоном и преимущественно бесплатно, все топы для тель-авивцев пришли свободными агентами. Точные усиления - опора тренерского штаба. Настроиться надо со здоровым пониманием за что играем, потому что у соперника мотивация бешеная. Вот что говорит тот же забивной Шахар:

"Мы еще не выполнили миссию – квалифицироваться в Лигу Европы, к чему мы стремимся. На следующем этапе у нас очень сложная игра с большим клубом, который имеет традиции в Европе. Нам придется подойти с максимальной готовностью и бдительностью, чтобы пройти эти две игры и достичь нашей цели". - Идо Шахар, игрок "Маккаби Тель-Авив"

Для "Динамо" лучше будет проиграть?

Перед киевлянами возникла дилемма. Мы должны выигрывать, чтобы положить очки в такой ненавистный рейтинг УЕФА: 2-й этап квалификации был замечательным для копилки, 3-й получился плохим. И для престижа Лига Европы лучше. В УПЛ команда летит с разгромами "Руха" с "Эпицентром". Но если вспомнить прошлый матч против "Пафоса" - так ли должен играть чемпион Украины? Команды просто не было на поле в обоих матчах, в последнем так вообще будто не надо было выходить. Дебютное участие в Этапе лиги ЛЕ 24/25 от "Динамо" хочется забыть, это ужас подвала таблицы с полным провалом в 7 из 8 матчей.

Так что же теперь делать? Проиграть "Маккаби" и опуститься в Лигу конференций (где игр в группе будет 6, а не 8), или побороться за имя страны и клуба? Поддержка чужих трибун обещает давление: сайт с билетами показывает, что свободных мест нет даже на самых дорогих секторах стадиона в Тель-Авиве. Шовковский сдержан в своих словах и надеемся, что всю активность он оставляет на главные матчи лета:

"Команда готовится, и нам важно сейчас пройти этот отрезок. Мы с 28 июля не были дома. И это связано с ситуацией, которая в стране. Поэтому есть определенный психологический момент, и игроки это понимают. И мы стараемся им объяснять, чтобы они с пониманием к этому относились. Мы готовимся. Будем готовиться и делать все от нас зависящее для того, чтобы выходить, показывать хорошую игру и результат". - Александр Шовковский, главный тренер "Динамо Киев"

Когда и где смотреть матч?

Первая игра "Динамо" против "Маккаби" пройдет на выезде, 21-го августа ее будет принимать стадион в Тель-Авиве. Начало в 21:00 по Киеву, игру покажет телеканал 2+2. Ответный матч запланирован 28-го числа в Люблине, тоже в 21:00.