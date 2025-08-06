Провал 'Динамо' в Лиге чемпионов: как киевляне проиграли киприотам

В первом матче 3-го раунда отбора ЛЧ киевское "Динамо" уступило "Пафосу" 0:1. Очень сложный матч вновь открыл нам следующий набор столичных проблем и показал, что с результативностью у бело-синих все очень плохо. Но не это причина лишнего поражения в квалификации. OBOZ.UA рассказывает о том, что же привело к провалу команды Шовковского.

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Стартовые составы

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Пихаленок

"Пафос": Неофитос, Гольдар, Шуньич, Лукассен, Пилеас, Танкович, Пепе, Драгомир, Корея, Оршич, Жажа

Первый тайм. Поздравляем "Динамо" с началом настоящего футбола

"Пафос" попытался забить едва ли не с первой же комбинации: игроки массированно побежали на наши ворота и, после обрезки, Пепе пробивал с лету. Соперники получили настрой от тренера на быстрый результат и пытались реализовать его всеми силами. Высокие фланги, поиск стандартов, жесткие решения в моменте - казалось, что прошло уже полтайма, но игра только началась.

Впервые акцентировано выйти к чужим воротам киевлянам удалось только на 12-й минуте, с привлечением всех, кого можно. Вот только "Ну бей!" кричал, кажется, каждый из нас. Бело-синие все таскали мяч с фланга на фланг, от игрока к игроку - его только Нещерет не держал в той атаке. Пробил наконец Дубинчак, но очень мимо ворот. Старая проблема динамовцев с каждым матчем прогнозирует и вчера проявилась сполна.

Вот только импульс "Пафоса" после выпада "Динамо" не снизился. Киприоты устроили хорошую проверку на интенсивность. Гости постоянно бежали в атаку и кучей прессинговали на мяче и без него. Вспоминается эпизод Лукассена, стукнувшего Ваната вне поля зрения судьи. Не гнушались такими жесткими действиями и другие футболисты гостей. В этом матче для киевлян началась настоящая игра, ведь "Хамрун" был неким продолжением сборов, а "Верес" в УПЛ дал огня без забитых мячей. Вчера же соперники постоянно бежали, будто на атомных батарейках, без усталости и на желании.

Понемногу разряжаться аккумуляторы киприотов начали под конец тайма. Контратака через Дубинчака - лучший момент, пожалуй, всего матча. Защитник прорвался сквозь защиту "Пафоса" и протянул аж к воротам - его пушка едва не сломала перекладину. Именно Дубинчак сыграл важную роль в поиске адресатов на острые передачи и много угрожал соперникам. Вот только где же была точность всей команды? Все били мимо ворот с фантастически замечательных позиций.

Тайм получился классным для зрителей, с большим количеством моментов, борьбой и скоростью. Однако для Шовковского это был показатель, что настоящий футбол за победу достался и столичной команде. По его реакциям это не был шок, это была потребность вносить кардинальные изменения в индивидуальную активность игроков. "Динамо" отсиделось почти 45 минут в центре поля и взорвалось под конец тайма, однако наша инициативность не превратила угрозы в такой нужный гол.

Второй тайм. "Динамо" привезло с собой всё своё невезение

Первоначально от "Динамо" мы требовали попадать по воротам! Потому что "Пафос" после отдыха продолжил свой стартовый сценарий: агрессивно и массированно атаковать по всем направлениям. А навал и ножницы от Жажа уже на 48-й минуте заставили нас бежать за успокоительным. Прессинг был на пределе, но киевляне ошибались и без него.

Что в ответ делали мы? Продолжали бить мимо. В первом тайме атаки строились через Дубинчака, для которого это был лучший матч за последний год. Очень высокая позиция латераля позволяла освободить место для Шапаренко с Пихаленком, которым надо было лишь открыться под передачу. "Пафос" искал, как ограничить сверхактивного игрока "Динамо" и для этого включился Жажа - агрессивно встречал киевского футболиста. Поэтому включились действия с правого фланга: Ярмоленко вспомнил молодость и прорвался через всех защитников с ударом - снова все не в цель.

Да давайте честно: этот матч было больно смотреть. Даже когда 65 минут игроки отбегали без попадания в створ, а Ярмоленко выдал роскошный разрезной пас на Ваната - даже там не пришел пенальти. Кажется, что вчера против "Динамо" было все, даже бутсы самих футболистов. Киевляне некоторое время держали прессинг "Пафоса" и заблокировали несколько реальных возможностей пробить Нещерета. Но у самих украинцев не было удачи. Мы даже однажды потеряли центр, очень повезло, что тот момент большого провала киприоты не использовали. И только на 73-й минуте наконец удалось пробить: активировался Бражко, который в последние полчаса просто потерялся. Удар вратарь заблокировал, хоть и не без проблем.

Падение с судорогой защитника Лукассена намекнуло, что "Пафос" не может бегать столько на высоком темпе без замен и надо было попробовать на скорости отыскать щель; для этого вышли Кабаев и Волошин. Но и здесь уставшие соперники имели план - защищаться всеми силами. Об отдаче говорила даже ситуация с голкипером Михаилом: после столкновения головами, он вернулся к игре. Мяч был так близко к чужим воротам, но в них так и не оказался.

А вот в наши залетел. Динамовцы положили все силы на свой стандарт и скопились на чужой половине. А дальше в одно мгновение идеальная игра Силвы, потерянные позиции киевлян и сильная контратака соединились. Мы вроде бы все контролировали - но в моменте оказались не там. Гол пришел из-под Дубинчака, который должен был закрывать несколько позиций. Такой простой и ненужный гол показал, что "Динамо" еще далеко до динамического преимущества над без лишних ошибок.

0:1 - сложный матч завершается логичным поражением. Каждая из команд имела несколько невероятных возможностей закрывать игру, но "Динамо" лишь раз попало в створ, а "Пафос" поймал киевлян на очередной ошибке. Шовковскому следует улучшить не только тактические навыки команды, но и игру под постоянным прессингом. Тем более, что на домашней арене этот стиль киприотов улучшится в разы.