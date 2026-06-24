На камеру попало, что первым делом сделала Магучих после победы на турнире в Загребе. Видео

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после победы на этапе Континентального тура в Загребе (Хорватия) вернулась к участницам турнира. Завершив свое флеш-интервью 24-летняя днепрянка нашла соперниц, с которыми боролась за медали.

Видео дня

На видео видно, как Магучих сначала подошла к словенке Лие Апостоловски и сербке Ангелине Топич, по очереди обняв обеих.

С хорватской спортсменкой она задержалась дольше остальных, после чего девушки некоторое время обсуждали решающие попытки и заключительную фазу соревнований.

Сама Магучих выиграла соревнования с результатом 1,97 метра, взяв эту высоту с третьей попытки. Ранее она уверенно преодолела 1,90 и 1,95 метра с первой попытки. Победа стала для украинской легкоатлетки шестой подряд на международных стартах.

Серебряные позиции разделили Элеанор Паттерсон и Ангелина Топич, показавшие 1,95 метра. Топич пыталась перенести борьбу на 1,99 метра, однако планку не взяла.

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