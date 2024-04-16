УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Мудрик под угрозой? Тренер "Челси" со словами "всех выгоню" пригрозил игрокам команды

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
Мудрик под угрозой? Тренер 'Челси' со словами 'всех выгоню' пригрозил игрокам команды

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино назвал позорным поведение своих подопечных во время матча 33-го тура Премьер-лиги с "Эвертоном". Аргентинский специалист раскритиковал игроков, которые устроили потасовку в споре за право пробить пенальти во втором тайме встречи.

Об это Почеттино заявил во время общения с журналистами, передает издание The Guardian. По словам наставника "аристократов", футболистов ждут серьезные санкции, если ситуация повториться. Особенно аргентинца расстроило то, что инцидент произошел в поединке, который завершился со счетом 6:0 в пользу "Челси".

Мудрик под угрозой? Тренер "Челси" со словами "всех выгоню" пригрозил игрокам команды

"Это позор. Я сказал игрокам в раздевалке, что мы не можем вести себя подобным образом. Я сказал им, что это последний раз, когда я могу смириться с таким поведением. Они все несут ответственность ха эту ситуацию. В следующий раз я их всех выгоню. Это не шутка. Если мы хотим быть великой командой, которая борется за выполнение больших задач, нам нужно меняться и больше мыслить коллективно", – сказал Почеттино.

Мудрик под угрозой? Тренер "Челси" со словами "всех выгоню" пригрозил игрокам команды

Отметим, что четыре гола в ворота "Эвертона" забил лучший бомбардир "Челси" Коул Палмер. Украинец Михаил Мудрик принял в двух мячах лондонской команды.

Мудрик под угрозой? Тренер "Челси" со словами "всех выгоню" пригрозил игрокам команды

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины Михаил Мудрик похвастался новым авто за 150 тысяч долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!