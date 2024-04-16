Мудрик под угрозой? Тренер 'Челси' со словами 'всех выгоню' пригрозил игрокам команды

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино назвал позорным поведение своих подопечных во время матча 33-го тура Премьер-лиги с "Эвертоном". Аргентинский специалист раскритиковал игроков, которые устроили потасовку в споре за право пробить пенальти во втором тайме встречи.

Об это Почеттино заявил во время общения с журналистами, передает издание The Guardian. По словам наставника "аристократов", футболистов ждут серьезные санкции, если ситуация повториться. Особенно аргентинца расстроило то, что инцидент произошел в поединке, который завершился со счетом 6:0 в пользу "Челси".

"Это позор. Я сказал игрокам в раздевалке, что мы не можем вести себя подобным образом. Я сказал им, что это последний раз, когда я могу смириться с таким поведением. Они все несут ответственность ха эту ситуацию. В следующий раз я их всех выгоню. Это не шутка. Если мы хотим быть великой командой, которая борется за выполнение больших задач, нам нужно меняться и больше мыслить коллективно", – сказал Почеттино.

Отметим, что четыре гола в ворота "Эвертона" забил лучший бомбардир "Челси" Коул Палмер. Украинец Михаил Мудрик принял в двух мячах лондонской команды.

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