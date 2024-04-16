Едва не подрались: украинское дерби в чемпионате Англии завершилось погромом 6:0. Видео

Лондонский "Челси" деклассировал ливерпульский "Эвертон" в матче 33-го тура розыгрыша английской Премьер-лиги. Команда Михаила Мудрика на своем поле была на несколько голов сильнее своего соперника, цвета которого защищает еще один наш соотечественник Виталий Миколенко, – 6:0.

Главной звездой поединка стал лучший бомбардир лондонцев Коул Палмер. Еще в первом тайме он записал на свой счет так называемый классический хет-трик – три гола разными ногами и головой. После перерыва он же реализовал 11-метровый, перед пробитием которого игроки "Челси" едва не устроили потасовку.

Игроки "синих" долго спорили по поводу того, кто должен выполнять пенальти. В итоге это право отстоял Палмер, который ударом с "точки" забил 20-й гол в чемпионате и догнал форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в списке лучших бомбардиров лиги.

Мудрик принял непосредственное участие в двух голах своей команды, получив от статистических порталов оценку 7,2. А вот Миколенко был признан одним из худших в поединке.

"Эвертон" продолжает вести отчаянную борьбу за выживание. На минувшей неделе с "ирисок" сняли еще два очка за нарушение финансового фейр-плей. Сейчас в активе подопечных Шона Дайча два очка преимущества над зоной вылета и одна игра в запасе. "Челси" же не имеет турнирных задач, расположившись на девятой строчке.

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