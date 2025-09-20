Marсa раскрыла дальнейшую судьбу Мудрика. Новость собрала 1.2 млн просмотров за сутки

Испанское издание Marca сообщило, что украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик якобы планирует попробовать себя в лёгкой атлетике и участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Сообщение быстро привлекло внимание пользователей и собрало более миллиона просмотров за сутки.

Видео дня

В сезонах 22/23 и 23/24 Мудрик дважды входил в число самых быстрых игроков английской Премьер-лиги (АПЛ), добиваясь максимальной скорости 36,63 км/ч в матче против "Ливерпуля" и 35,73 км/ч против "Брайтона".

В январе 2023 года его рывок на 66-й минуте дебютного матча АПЛ стал одной из визитных карточек игрока — за 3,5 секунды он преодолел около 25 метров, вынудив Джеймса Милнера сфолить на себе.

Однако аналитики подчёркивают, что это была именно максимальная, а не средняя скорость, и на дистанции 100 метров она не сопоставима с показателями элитных спринтеров. Для сравнения: украинские легкоатлеты Александр Погорилко и Диана Гончаренко в этом сезоне показали результаты на уровне национальных рекордов — 400 метров за 44,81 секунды и 100 метров за 11,40 секунды соответственно.

Бывший журналист Игорь Бурбас заявил, что "легкоатлетическая карьера" Мудрика длилась всего один день — в воображении Marca. По его словам, футболист полностью сосредоточен на игре за "Челси" и поддерживает форму в рамках подготовки к футбольному сезону.

Об этом же сообщало и BBC: Михаил проводит индивидуальные тренировки на фоне допингового скандала.

Напомним, что Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!