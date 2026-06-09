'Моя ошибка'. Зинченко из-за слов про Израиль 'вляпался по уши'

Бывший защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о последствиях публикации сторис в поддержку Израиля после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Футболист признал свою ошибку и заявил, что столкнулся с масштабной волной критики, угрозами и попытками его "отменить" в социальных сетях.

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По словам Зинченко, он сделал репост сообщения I stand with Israel после того, как увидел кадры последствий атаки ХАМАС на мирных жителей. Футболист отметил, что тогда не вникал в историю конфликта и хотел выразить сочувствие пострадавшим.

"А после того, Рома, я вляпался по самые уши. Моя ошибка была в том, что мне нужно было сделать просто посыл Stop War. А так как я выставил I stand with Israel, представители арабского мира восприняли это как то, что я принял одну сторону конфликта. Поэтому и пошли массовый хейт, угрозы и кенселинг", – рассказал Александр в интервью Роману Бебеху Youtube-канала "Бомбардир".

Зинченко признался, что удалил публикацию примерно через 20 минут, поскольку понял, что не должен был вмешиваться в столь чувствительную тему. Однако к тому моменту история уже получила широкий резонанс.

Футболист вспомнил, что накануне матча "Арсенала" против "Манчестер Сити" открыл комментарии под публикацией клуба и увидел тысячи сообщений с требованием исключить его из команды.

"Вся лента была #ZinchenkoOutOfTheClub. Я вообще не понимал, что происходит. Под некоторыми комментариями было по 20 тысяч лайков", – сказал игрок.

Зинченко также признался, что опасался негативной реакции болельщиков на стадионе, однако во время матча никаких оскорблений или свиста в свой адрес не услышал.

Кроме того, Александр заявил, что после многочисленных угроз решил нанять охрану для своей семьи. По его словам, он серьезно переживал за безопасность близких и не стал откладывать это решение.

Отвечая на вопрос о влиянии скандала на карьеру в "Арсенале", Зинченко отметил, что не связывает с этой историей свои игровые проблемы, однако заметил изменения в отношении клуба к нему. По словам футболиста, после инцидента его стали реже использовать в публикациях и медиаматериалах команды.

"Я просто не понимаю, почему тогда сразу не объяснил свою позицию. Это уже чисто моя ошибка", – подытожил Зинченко.