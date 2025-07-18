Моменты без реализации. Почему после ответного матча 'Шахтера' против 'Ильвеса' имеем плохие выводы? Тактический обзор игры

В четверг, в матче 1-го тура квалификации Лиги Европы, "Шахтер" сыграл вничью 0:0 против финского "Ильвеса". Но на самом деле это проигранная игра, потому что выиграли от нее именно соперники. OBOZ.UA рассказывает, как сказался результат на настроениях команды и почему этой ничьей стоит переживать.

Видео дня

Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Траоре, Бондаренко, Невертон, Педриньо, Очеретько, Эгиналду, Азаров, Бондарь, Грам, Винисиус

"Ильвес": Виртанен, Кумпу, Миеттунен, Мяенпяя, Улунду, Попович, Аспегрен, Валлиус, Степин, Канга, Хютонен

Первый тайм. Усыпляющее спокойствие

Туран получил уникальную возможность - проверить всех доступных футболистов в лучших условиях, когда результат известен и надо показать свои навыки. Мы же как фанаты смотрели, на что способны бразильцы и резервные игроки "Шахтера". Очень классно работал правый фланг: если в первом матче горняки пытались продвигаться равномерно через обоих вингеров, то вчера больше всего свободы дали для Невертона с Тобиасом.

6:0 ощутимо влияло на ход событий. Скорости были в разы меньше, а попытки забить разрушались ещё в центре из-за несерьёзного отношения к игре с обеих сторон. "Ильвес" лишь однажды забежал в нашу штрафную, да и то без мяча - прессинговали Резника. Понимая, что пройти центр будет сложно, финны пытались начать игру длинными передачами от вратаря. Но надо отметить, что удар Степина на 29-й минуте над воротами разбудил украинцев, которые действительно были усыплены и счетом, и скандинавским теплым солнышком.

Моменты "Шахтера" создавали бразильцы, которым было нелегко зацепиться за мяч в штрафной. Тот на передачах постоянно пролетал мимо и выходил на фланг, где надо было заново строить момент. Вышеупомянутый удар Степина действительно дал больше агрессии и акцентов в действия горняков. Сначала Эгиналду с угла проверил качество голкипера соперника - вратарь устоял и отвел угрозу. А уже через мгновение Невертон попал в каркас. Большую роль играл Траоре, через которого строили большинство выходов вперед.

"Шахтер" играл технично, но слабо. Футболисты легко проходили финский автобус, который разваливался под прессингом и плохо держал зоны. Вот только на этом атаки завершались - второй состав команды будто не решался проявиться, хотя для этого были все возможности. Туран говорил, что второй матч очень важен и поэтому нельзя было относиться пренебрежительно. Но кто же знал, что дальше будет ещё хуже. "Ильвес" же создал только одну возможность и просто наслаждался отдачей домашних трибун - фанаты заполнили весь стадион.

Второй тайм. У "Шахтера" нет второго состава?

После перерыва финны решили надавить на левый фланг обороны "Шахтера". Тренер Раконен увидел, что связка Невертона и Азарова давала больше брака и именно из-за нее вингеры хозяев врывались ближе к воротам Резника. Массивная замена от Турана на матч - вышли со старта 8 новых игроков - показала, что он доверяет резервным футболистам. Вот только готовы ли они добывать результат?

Единственный плюс всего матча - хорошая роль Траоре: сам он был нацелен не на ворота, а на продолжение атаки любым способом. Бондаренко, Эгиналду и Невертон постоянно искали эту опцию, а если момент возникал - то форвард в одно касание обыгрывался с другими одноклубниками и создавал голевую возможность. Да и как показал эпизод на 47-й минуте, с точностью у нападающего все было очень плохо.

Вообще точность страдала у всех, кто в этом матче бил по воротам. Ни собственными ногами, ни на стандартах, ни головой с навесов. Даже на пустые(!) мяч упорно не находил цель. Голкипер спас лишь несколько раз, в остальных случаях не попадали игроки "Шахтера". Когда "Ильвес" заработал свой единственный угловой - стадион взорвался аплодисментами (хотя момент завершился ничем). Когда же горняки создавали очередной момент, мы хватались за голову. Потому что счет так и оставался нулевым.

Огромная проблема реализации стала приговором команды - за 90 минут "Шахтер" провел около 40% игрового времени в последней трети, но ворота остались заколдованными. Сложилось впечатление, что кураж может поймать только основа украинского клуба, тогда как от ближайшего резерва мы можем увидеть только готовность надеть футболку. Чем ближе был конец игры, тем больше темп горняков падал и выделить хоть кого-то невозможно. Даже Траоре оставил свое лучшее выступление в первых 45 минутах.

Какие уроки дает нам эта пара? Что "Шахтер" готов бежать в воодушевлении (как было в первом матче) и не в состоянии обострить моменты, если нет мотивации (как во втором). Это опасно, ведь дальше турки. Против "Ильвеса", не надеявшегося ни на что и ждавшего матча в Лиге конференций, украинцы вчера выглядели слабо. Можно не спешить при безумном голевом преимуществе, но создавать убийственные моменты и не забивать - это не то, что мы как фанаты хотим видеть. А есть еще один негативный итог: это были бесплатные очки для критической ситуации в рейтинге коэффициентов. Мы дали их заработать сопернику, но сами провалились, поэтому Украина продолжит падение.

0:0 - "Шахтер" не выигрывает "Ильвес", но отправляется в следующий этап квалификации Лиги Европы. Проведя спокойный первый тайм, горняки во втором продолжили такой же медленный путь. Впрочем теперь такой подход вызывает вопрос, что у команды нет глубины состава. Дальше ждет "Бешикташ" - с ним так же легко уже не будет. Удивительно, что Туран доволен матчем. Теперь против турецкого клуба должен показать все, что он знает и даже больше.