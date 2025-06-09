Молодежка Украины готовится к Евро-2025: сможет ли Мельгоса повторить достижение Ротаня

Через несколько дней молодежная сборная Украины по футболу начнет выступления на втором подряд Евро. После прошлогоднего перфоманса с Ротанем, от команды Мельгосы ожидают как минимум его повторения. Возможно ли это? Кем будем играть и как сборная пыталась искать и решать собственные проблемы? Рассказывает OBOZ.UA.

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За что играет Украина?

Прежде всего, за престиж. Не все помнят, но наша сборная однажды была в финале молодежного Евро! Это был сверхуспешный для всей футбольной Украины 2006-й год, тогда команда дошла до решающей игры, остановив Сербию, Данию и Италию. В финале выпали Нидерланды, однако команда из Пятова, Фещука, Алиева, Чигринского, Милевского и Фомина не смогла ничего сделать; нам забивали Хофс и дважды Хунтелаар. Поражение 3:0 мы подкрепили красной Романчука. На сей раз судьба вновь свела старых знакомых: уже на этапе группы и матч против оранжевых будет решающим за право выхода из группы в плей-офф. За столько лет молодежка была на ЧЕ только трижды. Это - четвертая попытка и время положить в копилку новые медали.

Украина имеет отличный пример как надо сделать: прошлое выступление U-21 под руководством Ротаня. Это был первый большой успех экс-футболиста, который открыл желто-синим путь на Олимпиаду, а ему самому - шанс возглавить клуб УПЛ. Традиция сложилась замечательная: желто-синие попали на второй ЧЕ подряд. Каждый, кто будет смотреть Евро-25, будет ждать от футболистов такого же азарта и желания. И как минимум выход из группы. Нам будет противостоять 4 команды, но соперники требуют отдельного представления и оно будет на сайте OBOZ.UA позже.

Подготовка молодежки - сплошной светофор

Украина провела 3 товарищеских матча перед стартом Евро-25 и это получился действительно светофор. Начали с ничьей против Словении 1:1, затем победный матч против Польши превратили в камбэк соперника и проиграли 3:2. Дополнили список победой над "Мурсией". А яркая точка - победа над Испанией 1:0, на последних минутах головой мяч забросил Квасница. И хоть впечатление от спаррингов смешанное, но сам факт такого нужного триумфа над финалистом прошлого молодежного ЧЕ - хороший финиш.

U-21 это микс разных стилей и ментальностей. Одновременно собрались чемпионы, футболисты без достижений, игроки с упущенными возможностями и те, кто только-только повысился до уровня УПЛ. Сборную действительно можно похвалить за дисциплину и техническую подготовку. Но как всегда страдает последняя треть: тренерский штаб отмечает, что немало проблем лежит в районе штрафной площади, ведь мы не знаем, как завершать атаку точным ударом. Такая типичная для украинского футбола проблема мешает и первой команде, и молодёжке. А ещё есть составляющая, на которую намекал сам Мельгоса. И такие вопросы может решить только коуч:

"Важно, чтобы игроки больше верили в себя. В некоторых моментах нам не хватает уверенности, чтобы сделать шаг вперед. Если мы изменим это в ментальном плане, команда станет ещё сильнее". - Унаи Мельгоса, тренер молодежной сборной Украины по футболу

Была возможность впитать опыт Реброва

В марте, перед матчами Лиги наций против Бельгии, различные украинские команды провели совместные сборы. Унаи Мельгоса и Сергей Ребров организовали общую тренировку, где были игроки даже юношеской команды. Тогда тренеры сказали, что это попытка помочь главной сборной перед официальными матчами, а также дать молодняку почувствовать атмосферу больших подготовок. Всё это делается, чтобы удержать тесную связь между разными футболистами. И хоть выиграть дьяволов не получилось, мы получили положительный опыт хотя бы в таких мероприятиях. От U-21 тогда потренировались с легендами Нещерет, Ермаков, Михавко, Вивчаренко, Крушинский, Яцик, Рубчинский, Бражко, Брагару и Краснопир.

Окончательная заявка уже известна

Финальную заявку Мельгоса объявил 5-го июня, это 20 полевых игроков и 3 голкипера. Интересно, что в списке аж 8 игроков "Динамо" и ни одного из "Шахтера"! В лагерь U-21 вызваны игроки восьми украинских клубов. Заявлен даже Салюк, который только повысился в классе с "Металлистом 1925". Также вызов получил Велетень, который зажигал за "Колос" весной. Полная заявка выглядит так:

Вратари: Руслан Нещерет, Георгий Ермаков, Владислав Крапивцов;

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко, Илья Крупский, Артем Смоляков, Владимир Салюк, Эдуард Козик, Виталий Роман, Арсений Батагов;

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинский, Илья Квасница, Олег Очеретько, Егор Ярмолюк, Александр Яцык, Антон Царенко, Владислав Велетень;

Нападающие: Богдан Вьюнник, Владислав Ванат.

Во время отбора подопечные Мельгосы уверенно взяли 24 очка из 30. Можно сказать, что по официальным матчам вся эта команда идет более-менее уверенно. Конечно, это последний шанс для них проявиться, ведь сборная будет пересобрана сразу после свистка последнего матча - уже в сентябре стартует новая квалификация на следующее Евро. Первый матч будет против Дании, она попала на ЧЕ-25 с победой в своей группе. Последний раз мы играли 4 года назад, но справиться с хет-триком Сков-Ольсена не смогли. Теперь - новая игра и новая попытка. Забивной форвард давно перебрался в "Вольфсбург" и перерос молодёжку.

Расписание игр Украины на Молодежном Евро-2025

Украина попала в квартет D, где сыграет против Финляндии, Нидерландов и Дании. Все групповые игры пройдут с 12 по 18 июня. Надо занять 2 первых места, тогда (в зависимости от позиции) желто-синие попадут на представителя квартета С - это могут быть Португалия, Франция, Польша или Грузия. После этого 21-го июня стартуют четвертьфиналы, 25-го числа сыграют оба полуфинала, а финал пройдет 28-го июня на стадионе в Братиславе.

12.06: Украина - Дания (Прешов, 19:00)

15.06: Финляндия - Украина (Кошице, 19:00)

18.06: Нидерланды - Украина (Прешов, 19:00)