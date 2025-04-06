'Динамо' с голом Ярмоленко добыло уверенную победу в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над "Левым Берегом" в 23-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Дерби киевской области на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 2:0.

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"Динамо" владело мячом с первых минут, но долгое время не могло сломить насыщенную оборону соперника. Наиболее опасным моментом к голу стал выход Шапаренко один на один после углового соперника – мяч пролетел рядом со штангой. Погода также добавляла колорита – в первом тайме шел обильный снег.

На 45-й минуте киевляне открыли счет: после навеса Буяльского и скидки Ваната Ярмоленко пробил под штангу.

А уже на старте второго тайма "Динамо" провело еще одну скорую атаку – Кабаев попал в штангу, но Шапаренко первым оказался на добивании. 2:0 – и интрига в матче фактически исчезла.

В дальнейшем темп игры снизился, а тренеры обеих команд начали активно производить замены. В "Динамо" дебютировал Валерий Лучкевич. "Левый Берег" имел несколько полумоментов, но ни одного по-настоящему опасного удара во втором тайме так и не нанес.

В турнирной таблице подопечные Александра Шовковского занимают первое место, опережая ближайших преследователей ("Александрию") на 4 пункта. "Шахтер" с 44 очками идет третьим. У "горняков" две игры в запасе.

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