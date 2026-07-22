УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Мне больно осознавать..." Теннисистка сборной Украины сделала заявление о своем "постыдном поступке"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Титулованная спортсменка написала откровенный пост в соцсетях
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Украинская теннисистка Надежда Киченок отреагировала на волну критики после появления фотографий со свадьбы бывшей российской спортсменки Дарьи Касаткиной. 34-летняя уроженка Днепропетровская (ныне Днепр) признала, что ее действия вызвали разочарование у части болельщиков, и публично попросила прощения.

Киченок опубликовала заявление в Instagram, где отметила, что понимает реакцию общественности на кадры с торжества.

"Мне действительно жаль и стыдно. Я хочу искренне попросить прощения. Понимаю, что ответственность за мои действия лежит исключительно на мне",– написала теннисистка.

Киченок (справа) на свадьбе в Греции

По словам спортсменки, она посетила свадьбу своей подруги Дарьи Касаткиной, которая ранее открыто осудила российскую агрессию против Украины и сменила спортивное гражданство. Киченок подчеркнула, что считает этот контекст важным.

Теннисистка также напомнила, что с начала полномасштабного вторжения помогает Украине и украинским военным. При этом она признала, что ее поступок мог вызвать сомнения в ее позиции.

"Мне больно осознавать, что один мой поступок мог поставить под сомнение все, что я делала на протяжении этих лет, и заставить кого-то усомниться в моей позиции", - заявила Киченок.

Киченок сделала заявление

В завершение спортсменка подчеркнула, что ее взгляды остаются неизменными.

"Россия является страной-агрессором, а российским спортсменам не место в мировом спорте", - написала она.

Скандал разгорелся после публикации видео со свадьбы Касаткиной в Афинах.

Свадьба Касаткиной

На кадрах Киченок и украинская теннисистка Юлия Стародубцева находились в одной компании с обладательницами российских паспортов Миррой Андреевой и Анастасией Павлюченковой.

Российские теннисистки на свадьбе в Афинах

Также среди гостей была бывшая россиянка Камилла Рахимова, которая сейчас представляет Узбекистан.

Для справки. Дарья Касаткина в 2025 году получила австралийское гражданство и с тех пор выступает под флагом Австралии. Теннисистка неоднократно публично осуждала войну России против Украины. 

Андреева ранее оказывалась в центре внимания из-за активности в соцсетях, связанной с пророссийскими публикациями, а отец Павлюченковой организовывал в России турниры памяти участников ЧВК "Вагнер".

Андреева лайкнула пост про Путина

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

ГрецияНадежда Киченок
Редакционная политика