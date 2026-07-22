"Мне больно осознавать..." Теннисистка сборной Украины сделала заявление о своем "постыдном поступке"

Украинская теннисистка Надежда Киченок отреагировала на волну критики после появления фотографий со свадьбы бывшей российской спортсменки Дарьи Касаткиной. 34-летняя уроженка Днепропетровская (ныне Днепр) признала, что ее действия вызвали разочарование у части болельщиков, и публично попросила прощения.

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Киченок опубликовала заявление в Instagram, где отметила, что понимает реакцию общественности на кадры с торжества.

"Мне действительно жаль и стыдно. Я хочу искренне попросить прощения. Понимаю, что ответственность за мои действия лежит исключительно на мне",– написала теннисистка.

По словам спортсменки, она посетила свадьбу своей подруги Дарьи Касаткиной, которая ранее открыто осудила российскую агрессию против Украины и сменила спортивное гражданство. Киченок подчеркнула, что считает этот контекст важным.

Теннисистка также напомнила, что с начала полномасштабного вторжения помогает Украине и украинским военным. При этом она признала, что ее поступок мог вызвать сомнения в ее позиции.

"Мне больно осознавать, что один мой поступок мог поставить под сомнение все, что я делала на протяжении этих лет, и заставить кого-то усомниться в моей позиции", - заявила Киченок.

В завершение спортсменка подчеркнула, что ее взгляды остаются неизменными.

"Россия является страной-агрессором, а российским спортсменам не место в мировом спорте", - написала она.

Скандал разгорелся после публикации видео со свадьбы Касаткиной в Афинах.

На кадрах Киченок и украинская теннисистка Юлия Стародубцева находились в одной компании с обладательницами российских паспортов Миррой Андреевой и Анастасией Павлюченковой.

Также среди гостей была бывшая россиянка Камилла Рахимова, которая сейчас представляет Узбекистан.

Для справки. Дарья Касаткина в 2025 году получила австралийское гражданство и с тех пор выступает под флагом Австралии. Теннисистка неоднократно публично осуждала войну России против Украины.

Андреева ранее оказывалась в центре внимания из-за активности в соцсетях, связанной с пророссийскими публикациями, а отец Павлюченковой организовывал в России турниры памяти участников ЧВК "Вагнер".

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