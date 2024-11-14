Как-то известный тренер Виктор Александрович Маслов сказал: "Гол – это маленькое чудо". Забитые мячи – это украшение матча. Ради того, чтобы их увидеть, болельщики идут на стадион и разочаровываются, когда на табло "красуются" нули.

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В чемпионате Украины постоянно идет жаркий спор за звание лучшего бомбардира. В матче 9-го тура нынешнего чемпионата полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков забил в ворота черкасского "ЛНЗ" четыре мяча. Это повторение рекорда национального первенства. Такого результата ранее удавалось достигнуть 12 игрокам, и последний раз такое случае семь лет назад.

Четыре раза в одном матче настроение вратарям соперника портили: Юрий Гудыменко ("Таврия", 1992 год), Сергей Ребров ("Динамо", 1996 год), Олег Матвеев ("Шахтер", 1997), Александр Гайдаш ("Таврия", 1997), Иван Гецко ("Карпаты", 1999 и "Кривбасс", 2000), Георгий Деметрадзе ("Динамо", 2000), Брандао ("Шахтер", 2005), Артем Милевский ("Динамо", 2010), Матеус ("Днепр", 2014), Евгений Селезнев ("Днепр", 2015), Станислав Кулиш ("Александрия", 2017). При этом Иван Гецко – единственный футболист, которому покер в чемпионате покорялся дважды.

34-й чемпионат Украины завершится в мае 2025 года. Удастся ли кому-то из игроков пополнить этот список? А может кто-то установит новый рекорд Украины, забив 5 мячей в одном матче?

Матчи будет смотреть по телевизору

На подготовку к двум матчам Лиги наций 2024/2025 со сборными Грузии и Албании главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал многолетнего игрока национальной команды Андрея Ярмоленко. Не нашлось места динамовцу в основном списке из 25 футболистов, и случилось это впервые за 15 лет. Таким было решение наставника, хотя никаких травм у Ярмоленко не было. Просто коуч решил включить его в резервный список из 8 игроков. Вызывать того или иного игрока для подготовки и участия в том или ином матче – прерогатива главного тренера, он отвечает за результат. Но при этом 35-летнего полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко он включил в основной список, хотя у него была травма…

Повторюсь, Ярмоленко места в числе 25-ти игроков не нашлось. Ветеран национальной команды дебютировал в ней в сентябре 2009 года в отборочном матче ЧМ-2010 со сборной Андорры. Затем за главную команду страны Андрей провел еще 123 матча, в которых забил 46 мячей. Он – участник финальных турниров четырех еврочемпионатов, четырех отборочных турниров чемпионатов мира, четырех чемпионатов Лиги наций УЕФА.

16 и 19 ноября двумя гостевыми матчами с командами Грузии и Албании сборная Украины завершит свое выступление в отборочной группе Дивизиона В. После четырех туров, набрав 4 очка, наша команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Сергей Ребров так и не вызвал Ярмоленко для подготовки к решающим матчам Лиги наций. А он – топ-бомбардир нашей сборной (46 мячей), уступая по этому показателю лишь своему тезке Андрею Шевченко (48 голов).

Необычные объявления

Диктор, работающий на футбольных матчах, всегда в центре внимания болельщиков. Он знакомит их с составами команд, арбитрами матча, заменами, напоминает правила поведения на стадионе. Я побывал на многих матчах во многих городах по всему миру. И вот два самых необычных объявления дикторов по стадиону, которые мне запомнились.

"Уважаемые зрители! Пожалуйста, прижмитесь друг к другу поплотнее. Сегодняшний матч вызвал огромный интерес. На подходе к секторам болельщики, у которых входные билеты".

"Дорогие болельщики! Помогите, пожалуйста, работникам стадиона расчистить футбольное поле от снега, чтобы матч, на который вы пришли и до его начала осталось всего 40 минут, все же состоялся".