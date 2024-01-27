Миколенко забил в свои ворота и лишил команду Кубка Англии. Видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел неудачный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Лутона" (1:2). 24-летний футболист сборной Украины стал одним из антигероев встречи, отметившись автоголом.

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На 39-й минуте после подачи углового Миколенко в борьбе с соперником срезал мяч в свои ворота, открыв счет.

На 55-й минуте "Эвертон" сравнял счет, однако победу вырвать не смог. На 96-й минуте Коли Вудроу забил решающий гол.

Авторитетный статистический порта Sofascore поставил Миколенко за игру 6.7, что стало одной из наинизших оценок в поединке.

За встречу украинец сделал три выноса мяча, заблокировал один удар, совершил два отбора и выиграл 4 из 5 наземных и 3 из 3 воздушных единоборств. Также в активе нашего соотечественника 2 ключевые передачи и три точные подачи из пяти. Общая точность передач составила 78% (28/36).

Как сообщал OBOZ.UA, 10 декабря Миколенко провел великолепный матч в чемпионате Англии. 24-летний футболист сборной Украины стал одним из ключевых создателей победы над "Челси" в 16-м туре АПЛ.

17 ноября "Эвертон", по решению комиссии Премьер-лиги, получил 10-очковый штраф в розыгрыше турнира. Команду наказали за нарушение финансового фейр-плей.

11 ноября Миколенко отметился сверхскоростным забитым голом в 12-м туре чемпионата Англии. 24-летний игрок сборной Украины забил в ворота "Кристал Пелес".

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