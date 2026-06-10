Месси забил гол за Аргентину и установил исторический рекорд. Видео

В товарищеском матче против Исландии капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился забитым мячом и вошел в историю национальной команды. Форвард стал самым возрастным автором гола за всю историю аргентинской сборной, превзойдя достижение, которое держалось почти семь десятилетий.

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38-летний нападающий вышел на замену во втором тайме встречи в американском Оберне и реализовал пенальти, помогая аргентинцам одержать победу со счетом 3:0. Для Месси этот матч стал первым после паузы, вызванной мышечным перенапряжением задней поверхности бедра.

Гол в ворота Исландии позволил футболисту установить новый национальный рекорд. На момент взятия ворот ему было 38 лет и 350 дней. Предыдущее достижение принадлежало Анхелю Лабруне, который отличился за Аргентину в 1957 году в возрасте 38 лет, 9 месяцев и 10 дней.

Кроме того, Месси забил свой 117-й мяч за национальную команду и провел 199-й матч в футболке сборной Аргентины. Он остается лучшим бомбардиром и рекордсменом по количеству игр в истории "альбиселесте".

После встречи восьмикратный обладатель "Золотого мяча" признался, что рад возвращению на поле после проблем со здоровьем.

"Я чувствовал себя отлично. Мне давно хотелось сыграть. После травмы всегда остаются опасения, поэтому было важно снова выйти на поле и почувствовать свободу действий", – сказал Месси в интервью ESPN.

Аргентина готовится к старту чемпионата мира 2026 года, который станет для Месси шестым в карьере. Ни одному аргентинскому футболисту ранее не удавалось попасть в заявку на шесть мировых первенств. По словам капитана, команда сохраняет уверенность в своих силах и намерена защитить титул чемпионов мира, завоеванный в Катаре в 2022 году.

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