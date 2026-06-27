Главный тренер сборной Аргентины отказался выпускать Месси в стартовом составе на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони принял неожиданное решение перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Иордании. Наставник действующих чемпионов мира подтвердил, что Лионель Месси не выйдет на поле с первых минут.

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Об этом Скалони сообщил на пресс-конференции в Далласе. По словам тренера, капитан аргентинцев начнет встречу на скамейке запасных, однако обязательно примет участие в игре.

"Лео будет в запасе. Он выйдет позже. Состав у меня уже определен, но мы объявим его завтра. Он сыграет, скорее всего, выйдет во втором тайме", – цитирует Скалони ESPN.

Тренер подчеркнул, что изменения в составе не ограничатся только отсутствием Месси в стартовой одиннадцатке. Он намерен предоставить игровое время футболистам, которые до этого реже появлялись на поле.

"Эти ребята заслужили шанс. Они часть этого процесса и всегда готовы помочь команде. Когда появляется возможность дать им минуты, я это делаю. Надеюсь, что команда сохранит свой стиль игры, даже если изменятся фамилии в составе", – отметил специалист.

Аргентина уже обеспечила себе выход в плей-офф, поэтому тренерский штаб решил прибегнуть к ротации перед решающей стадией турнира. При этом Скалони подчеркнул, что команда не собирается выбирать себе более удобного соперника по следующему раунду.

"Предпочитать какого-то соперника было бы проявлением неуважения. Мы не в том положении, чтобы выбирать", – заявил наставник аргентинской сборной.

Матч Аргентина – Иордания состоится в ночь на 28 июня. Ожидается, что Месси появится на поле после перерыва и получит ограниченное игровое время перед стартом плей-офф чемпионата мира.

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