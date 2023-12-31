Медаль на Кубке мира по биатлону сенсационно выиграла продавщица из Норвегии. Фотофакт

Норвежская биатлонистка Марит Исхол Скоган стала автором грандиозной сенсации на 3-м этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде. 25-летняя уроженка Стенхьера, которая до этого даже не попадала на Кубок IBU, смогла взять "бронзу" в гонке преследования.

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Чтобы принять участие в этапе КМ, она была вынуждена просить отпуск в магазине спортивных товаров "XXL" в Лиллехаммере, где работает продавщицей. Так как Марит еще не закрепилась в основной сборной, неплохой доход ей приносила именно работа за прилавком.

"Я пропустила немало смен. Я хожу на работу по вторникам, средам и четвергам. На самом деле я собираюсь поработать несколько смен и в январе, но мне интересно, как это отразится на моих спортивных успехах. Теперь я понимаю, что это будет непросто совмещать", – цитирует Скоган издание NRK.

За третье место в гонке биатлонистка заработала 9000 евро. Всего же за сезон Скоган заработала на КМ около 270 000 норвежских крон (24 000 евро).

"Если XXL сможет соответствовать такой зарплате, я обещаю не уходить. Такая почасовая оплата — это фантастика, учитывая, что гонка длилась сегодня 30 минут, но если считать, что я занимаюсь этим уже 15 лет, то тогда в пересчете на часы выходит не все так радужно. Но по ходу сезона ситуация может измениться", — пошутила спортсменка.

Этот успех сейчас резко контрастирует с прошлым сезоном, когда она была далека от того, чтобы получить место на Кубке мира. Тогда она была недостаточно хороша, чтобы поехать на Кубок IBU, который находится на уровень ниже КМ.

"Это чрезвычайно впечатляет. Как правило, новым членам сборной требуется некоторое время на адаптацию и новый опыт, прежде чем они поймут, потянут ли они этот уровень или нет. Марит быстро все схватила и добилась прогресса от гонки к гонке. Скорее всего, у нее был большой талант, который до этого никак не проявлялся на соревнованиях. Нужно быть очень хорошим биатлонистом, чтобы попасть в десятку лучших на Кубке мира", - похвалил спортсменку тренер Сверре Хубер Каас.

Партнерша Скоган по сборной Норвегии Ингрид Тандревольд считает, что это, возможно, ее последние рабочие дни в магазине.

"Было много разговоров о дополнительной работе Марит, и я думаю, к несчастью для XXL, что теперь это может закончиться. В Новом году произойдет много веселья, частью которого она станет", — заявила трехкратная чемпионка мира.

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