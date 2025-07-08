Матч уровня финала ЛЧ и бразильский претендент. Что смотреть в полуфиналах клубного ЧМ

Остается всего 3 матча Клубного ЧМ - и почти все участники полуфиналов бывали в решающей игре. Теперь их задача вернуться в финал и побороться на такие нужные медали. Каждая из команд имеет свою уникальную задачу - OBOZ.UA рассказывает, за что 3 европейских и один бразильский клуб сойдутся в 1/2 скандального международного турнира.

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"Флуминенсе" - "Челси": кто кого остановит?

На этапе плей-офф обеим командам попались европейцы и представители других континентов. "Челси" разобрался с "Интером", а дальше прошел "Аль-Хиляль". Тогда как "Челси" уничтожил "Бенфику", а затем переиграл "Палмейрас". В полуфинале встретятся бразильская и английская команда, это их дебютное пересечение - и интересно становится уже на этапе анонса.

"Флуминенсе" это второе участие на КЧМ и второй полуфинал подряд, впрочем, сегодняшняя команда сильнее. Хороша в обороне, хороша в атаке, миксует опыт и дерзость. Несмотря на то, что у бразильцев лишь 8 забитых голов, они в топ-десятке по ударам, а по реализации они на уровне всех остальных участников 1/2. "Челси" относится к элитному клубу победителей КЧМ. На их счету два финала и золото 2021-го. С тех пор в команде произошли большие изменения: пришел Палмер, Дилап и Кайседо, а ушли Жоржиньо, Канте и Хаверц (принесший победу 4 года назад). На перестройку команды понадобились сотни миллионов долларов и много тренеров, но сейчас у англичан все хорошо.

Амбиции на финал имеют оба участника полуфинала. "Флуминенсе" заявляет, что хотят выиграть турнир и это их главная мечта с первой минуты, а остановить на этом пути легендарных аристократов станет великолепным достижением для уже 7-й эпохи тренера Ренато Гаушо. С другой стороны - "Челси", желание сыграть в финале с европейцами и заставить всех хейтеров замолчать. Матч пройдет уже сегодня, 8-го июля. Старт в 22 часа по Киеву.

Непобедимые против принципиальных

Звучит фантастически, но "Флуминенсе" - вместе с "Реалом" - держит планку непобежденного на турнире. Позади 5 матчей, заруба с "Мамелоди", финалист ЛЧ "Интер" и "Аль-Хиляль", но команда несокрушима. Особенным будет участие капитана Тьяго Силвы: экс-аристократ будет выводить бразильцев против бывшей команды. Есть шанс принести важный трофей для "Флу", открывших защитнику путь в большой футбол.

Зато "Челси" это о духе. Мареска выстраивает команду на принципах постоянной борьбы, что особенно продемонстрировал четвертьфинал с другими бразильцами. Также лондонцам нужен праймовый Палмер: сейчас у него по одному голу и пасу. ФИФА пишет о тренере как о сумасшедшем ученом в лаборатории, поэтому именно Коул станет его атакующей угрозой на этот матч. Добавить к трофею ЛК еще и этот кубок станет хорошим итогом года для каждого в стане аристократов.

Напомним, что битвы за третье место не будет: ФИФА не добавляла битву за бронзу даже в расширенный турнир. Клубы, которые вылетают после этих матчей, сразу пойдут готовиться к следующим матчам. Интересно, что в Бразилии сезон в разгаре, тогда как для лондонцев это может быть начало отпусков. Но захотят ли клубы добровольно отказаться от победы?

"ПСЖ" - "Реал": финал ЛЧ здесь и сейчас?

За столько игр европейских команд на КЧМ-25, это первая игра, где уверенно можно сказать о нашей Лиге чемпионов. "Атлетико" с "ПСЖ" или "МанСити" с "Ювентусом" не стали фейерверком, скорее легким запалом с кучей голов в одни ворота. А вот в текущей паре полуфиналистов мы видим две команды, которые откровенно демонстрируют амбиции на финал.

После шока в группе, "ПСЖ" восстановил уверенность и продолжает играть так, будто сейчас не лето и за спиной нет длиннющего сезона с кучей турниров. Интенсивность клуба бешеная: всего 59 секунд, чтобы вернуть мяч и вновь создавать моменты. "Реалу" же с новым руководством удалось невероятное - не проигрывать на КЧМ, хотя иногда кажется, что коучу надо больше времени, чтоб обуздать звездных футболистов.

Инструмент к победе "Реала" нашелся неожиданно. Звездные Мбаппе, Беллингем, Винисиус и Родриго вместе забили меньше, чем Гонсало Гарсия. 21-летний собственный воспитанник - единственный у "Реала", кто сыграл во всех матчах турнира. Подставу сделал Хойсен, которого за удаление раскритиковали и фанаты, и Куртуа за детские ошибки. Алонсо надо также решить вопрос мотивации форварда: Мбаппе наконец-то забил на КЧМ, но слишком поздно, чтобы претендовать на статус лидера. Все потому, что ему не дают достаточно игрового времени.

Париж идет на рекорд, Мадрид - на восстановление репутации

Если французы завтра выиграют испанцев, то это будет для них 48 победа за один сезон - то есть, новый рекорд (прошлый был 10 лет назад под руководством Лорана Блана). Возможен также и голевой рекорд, не хватает всего 7 мячей. Барколя, который помог пройти "Баварию", сказал, что парижанам повезло с тренером. И это действительно так, благодаря коучу футболисты каждую игру свежие. Кстати, Энрике может взять квадрупл и присоединиться к легендарной компании, где есть только "Селтик"; единственная команда, которая выигрывала большие 4 трофея за один сезон. "Сити" не в списке, потому что Суперкубок - игра одного матча, тот сезон не идет в расчет.

Со стороны "Реала" - лучший бомбардир Гарсия (4 гола) и Куртуа, у которого 70 сейвов, хотя это и не подчеркивает качество обороны сливочных. Молодой нападающий отметил уровень французского соперника, но говорит, что вингеры готовы усложнить ему жизнь, даже несмотря на осторожность. Зато у "ПСЖ" чрезвычайно активный диспетчер команды Витинья, Хакими и его 40 отборов, а также Доннарумма, у которого 4 сухих матча на КЧМ, это лучший на сегодня результат. Интересно, что обе команды много бьют и очень мало забивают - только каждый 7-й удар.

От "ПСЖ" в завтрашней игре ожидают атакующие успехи, от "Реала" - стабильности в защите и перфоманса его звездных лидеров. Последний раз эта пара встречалась 3 года назад в 1/8 ЛЧ, когда в двух матчах сливочные оказались сильнее 3:2. Начало игры полуфинала КЧМ 9-го июля, в 22:00 по Киеву.